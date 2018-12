Un lechón, dos kilos de chorizos y una canasta navideña pequeña. Ese es el primer premio de un bono contribución que el Grupo Taekwondo Unido (GTU) está vendiendo a $100 pesos el número, para poder juntar fondos y cumplir el sueño de representar a Argentina en el mundial de Australia 2019. Parece mentira, pero es así. El club Nueva Era, en el corazón de barrio Belgrano, es el mudo testigo del esfuerzo del grupo integrado por Paola Corbera, Ismael Franco, Gastón Manzo, Antonella Victorio, Hugo Fiore, Lucio Levatti y su padre, Marcelo Fabián, y el Maestro Adrián Martín. El entusiasmo y la emoción se percibe en el aire. Y por eso hacen un esfuerzo supremo. El foco, en lugar de estar puesto en un ciento por ciento en la competencia que se avecina, se desvía por la falta de recursos pero no llega a ser un impedimento para que estos atletas sigan viajando a Buenos Aires para entrenar con la selección, con el maestro Pedro Combis, entrenador designado para este evento.

"Arrancamos el año pasado con el objetivo puesto en el Mundial. Participamos de distintos selectivos y torneos y clasificamos, cada uno en su categoría edad y peso para formar parte de la escuadra argentina. Dentro de esa escuadra, van a salir los competidores que van a estar dentro de la selección argentina representando en el Mundial", destacó Hugo Fiore, el más experimentado del grupo.

"Estamos buscando sponsors que nos puedan aliviar un poco. Hasta ahora tenemos dos, MSR Constructora CKN consultorios de kinesiología y nutrición, pero para poder viajar todos necesitamos más ayuda", continuó el cinturón negro 5º dan.

"A nivel gubernamental no recibimos ninguna ayuda o beca. Hasta ahora no tuvimos respuesta alguna de algún ente, ya sea municipal o provincial y la situación por la que atraviesa el país no ayuda. Todos ponen excusas por lo que no nos queda otra que poner el pecho, algo que por ser un deporte amateur, estamos acostumbrados a hacer", aportó el maestro Adrián Martín a su turno.

En la adversidad, el corazón se hace más grande, pero lo cierto es que dejan horas que podían dedicar al entrenamiento, al estudio o al trabajo para sacar adelante esto.

Un grupo unido

Los competidores son de varias edades y participarán tanto en la categoría combate como en formas. Paola Agustina Corbera tiene 16 años y es cinturón negro 2º dan. Estudia en el 3º año en el colegio Verbo Encarnado y practica tae kwondo desde los ocho años. Participó en el Mundial que se disputó en Corrientes en 2017, donde sacó el primer puesto en lucha individual. En el Sudamericano de Rosario 2018 obtuvo el primer puesto en lucha y fue segunda en forma. "No tengo dudas de que el Mundial de Australia será un experiencia increíble", subrayó la atleta.

Ismael Sebastián Franco, también tiene 16 años y es cinturón negro 2º dan. Asiste al 4º año de la Técnica 4 y entrena desde los cinco años. "Al principio no me gustaba, no me decidía entre el fútbol y el taekwondo hasta que me volví por esto. El año pasado, en el Mundial de Corrientes, peleando en una de las semifinales, sentí un pinchazo y no pude seguir. Ahora quiero ir a Australia para tener mi revancha. En el Sudamericano quedé tercero en lucha", reseñó.

Gastón Nicolás Manzo, en tanto, es uno de los más chicos. Con 15 años es cinturón negro 2º dan. Cursa el 2º año de la escuela Justo José de Urquiza. Practica desde los siete años y el de Australia será su primer mundial. "Es un esfuerzo muy grande el que hace toda mi familia para poder viajar. Para mí es un sueño, una oportunidad única, una experiencia muy linda junto a todos mis compañeros", confió.

Antonella Ailin Victorio, tiene 27 y es cinturón negro 4º dan. Es Licenciada en comercio internacional y trabaja en una empresa de logística, donde coordina importaciones y exportaciones. Entrena desde los 11 años, sin embargo el de Australia será su primer mundial fuera del país. "En 2017 integré la selección nacional y salí 2ª en formas y 1ª en lucha. Es además subcampeona en formas individuales, tercer puesto en roturas por equipos y este año campeona de lucha sudamericana.

Lucio Levatti es cinturón negro 2º dan. Estudia en 3º año del colegio Integral de Fisherton y practica taekwondo desde los 7 años. "Mi relación con este deporte es muy especial, ya que me ayudó a sobrellevar mi problema de diabetes. El taekwondo me ayudó a nivel físico y psicologico", resaltó el "Colo" de 15 años. El año pasado participó en el Mundial de Corrientes y definió el campeonato nada menos que ante Estados Unidos. En el último sudamericano salió campeón en formas y subcampeón en lucha.

Marcelo Fabían Levatti es cinturón amarillo punta verde 7º gub. Tiene 48 años, es el papá del Colo y hace apenas un año que practica. "Nunca pensé que a los 49 años iba a ponerme la celeste y blanca. Voy con las mejores expectativas. En mi categoría soy campeón sudamericano en formas y en Australia voy a competir en la categoría senior (45-50) y espero traerme alguna medalla. Soy el más viejo del grupo, pero paradójicamente el más nuevo. Practico hace un año y es gracias al Maestro (7º dan) Adrián Martín que insistió para que me acerque. Traía a Lucio desde chiquito y el año pasado arranqué y sinceramente lo que más me gusta de esta escuela es que, además del deporte, practicamos la amistad, la camaradería y el respeto", destacó.

De todos los participantes, Hugo Diego Fiore (31) es el único que ya conoce lo que es ir a una cita mundialista fuera del país puesto que viajó a Inglaterra en 2015. En esa cita ecuménica salió campeón con la selección nacional en formas y en combate (le ganó al local en ambas). "Hacemos un esfuerzo grande, entre trabajo, responsabilidades y entrenamiento para llegar de la mejor manera posible. A diferencia de 2015 la preparación pasa más por la cabeza. Tengo una forma diferente de ver la cosas y de transmitirles mis experiencias a mis compañeros. Nos complica es la situación económica. El esfuerzo para juntar la plata", concluyó.