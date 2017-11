Confianza ciega. "Tengo fe en los jugadores y confío en que van a salir a dar todo", sostuvo Paolo. Marcelo Rubén Bustamante

"Nunca tuve dudas sobre este plantel. Porque si no en la situación que estamos nosotros en la Superliga si hubiese tenido dudas me hubiese ido. Cuando sentís que el jugador no te tiene confianza es el momento de irse. Uno nació en un vestuario, te das cuenta si hay confianza mutua o no. Eso se olfatea. Eso es matrimonial también (risas)", expresó Paolo Montero anoche en suelo formoseño. La realidad es que el DT uruguayo siente una confianza ciega hacia este grupo de jugadores canallas. Y Central se juega hoy ante los tucumanos, por la semifinal de la Copa Argentina, la continuidad del proyecto futbolístico del entrenador en Arroyito.

"Yo no dudo de los jugadores. Puede pasar de tener encuentros malos. Tenemos futbolistas importantes y de repente hay partidos que no se te dan las cosas. Desde el primer día que empezó la Superliga dije que en ese torneo no vamos bien y no nos vamos a mentir. Pero ahora estamos en otro campeonato y ojalá que los muchachos hagan bien las cosas como las vienen haciendo en esta copa. Yo siempre tengo fe en los jugadores, confío mucho en ellos y estoy convencido de que van a salir a dar todo", enfatizó.

"Sacando la Superliga estamos en buenas condiciones para jugar el cotejo ante los tucumanos. No hay excusas. Estamos en una etapa crucial para nosotros y de cara un rival que tiene un buen técnico como Ricardo Zielinski y con muchos futbolistas importantes. Habrá que estar muy atentos", confió.

Además, el DT auriazul expresó: "En estos partidos cuenta mucho la experiencia, la personalidad, por algo siempre se dice que hay jugadores para equipos chicos y grandes, de prácticas. Estos futbolistas de Central ya saben todo lo que se juegan. Es la cuarta semifinal que disputa la institución y saben la ansiedad de la gente por lograr un título".

"No tenemos que cometer errores a la hora de querer salir jugando. Y es muy importante la marca en ataque y la concentración. El defensor italiano Franco Baresi decía que no veía los goles de sus compañeros porque estaba concentrado en la marca de los delanteros rivales", ilustró.

A la hora de ubicar en un lugar de su carrera como DT el duelo de esta noche, donde Central se juega un boleto a la final y la chance muy factible de meterse en la próxima Copa Libertadores, contestó: "Este partido es muy importante. Porque fue un objetivo que también al firmar el contrato con el club los dirigentes querían lograr y ojalá se consiga".

"Hay ciertos jugadores que juegan contra ellos mismos, que no juegan contra Tucumán. Se entrenan contra ellos mismos y quieren mejorarse siempre y eso es lo importante", aseguró.

Y concluyó: "Estos son los partidos que los dirigentes te están mirando si tenés que renovar el contrato o no. Es una realidad. Y te dan el plus para vos mismo de sentirte si sos un jugador importante o no".







