Ñuls va a una audiencia al TAS por el caso Scocco

El pase de Ignacio Scocco a Newell's aún está en el escenario rojinegro. Pero no de la mejor manera, sino en lo económico porque la lepra tendrá que presentarse el 4 de diciembre próximo ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en una audiencia por la apelación realizada en su momento ante un fallo impuesto por la Fifa. Todo viene por un reclamo que hizo Al Ain (Emiratos Arabes Unidos) ante la entidad madre del fútbol mundial por una deuda atrasada de los rojinegros por el pase del atacante en julio de 2012. La entidad del Parque no desconoce la deuda, que es de 200 mil euros más las costas y los intereses.

Nacho, quien actualmente está en River, estuvo en la entidad de Emiratos Arabes en la temporada 2011-12 y luego regresó a Newell's a préstamo. Ante la falta de pago de lo establecido el club realizó los reclamos pertinentes para que intervenga en el caso.

Un detalle a tener en cuenta en todo esto es que la dirigencia de Ñuls aceptó que está en falta y "la idea es saldar la deuda con un plan de pagos", según le informó a Ovación uno de los abogados de la entidad, Martín Montoya. El mismo sería incluido en el paraguas judicial, cuyos vencimientos son abril y octubre de 2020 y abril de 2021. Es decir, lo adeudado sería pagado en tres cuotas.

En el medio de todo esto Newell's indicó que el cepo bancario incidió en cierta manera para hacerse de la moneda extranjera y abonar la deuda, aunque está claro que es un elemento que no termina de convencer del todo a los que deben tomar una resolución porque el cepo fue levantado después e igualmente no se hizo efectivo el pago. Es por eso que en Newell's indicaron que "no se desconoce la deuda" que se inició tiempo atrás y con otra dirigencia, aunque sí estaba Eduardo Bermúdez, actualmente con el cargo de presidente.

En diciembre viajarán los abogados de la entidad rumbo a Lausana (Suiza), lugar donde está la sede del TAS, a la audiencia con el fin de llegar a un acuerdo referente a este tema. Igualmente, todo indica que será difícil conseguir un plan de pagos y es por eso que los rojinegros tienen previsto "el dinero para saldar la deuda".

Si se analizan los números y las expectativas de Newell's de recaudar más de veinte millones de pesos con la venta de entradas a los visitantes, con ese monto podría afrontar el pago de la deuda reclamada por Al Ain.

El delantero no piensa en el futuro

“Posibilidades son muchas, pero trato de no decir cosas para no quedar esclavo de mis palabras. Me quedan siete u ocho meses de contrato, pero no pienso en una renovación, no pienso en el futuro. Después se verá”, declaró hace algunos días Scocco al ser consultado sobre lo que hará en un futuro no muy lejano. En su momento se habló de la idea de retirarse con la rojinegra.