Ñuls perdió la chance de festejar

Newell's tuvo mejor juego, no se animó del todo y por eso Central rescató un empate. Las mejores ocasiones estuvieron del lado del equipo de Kudelka, pero falló. Y también le faltó animarse un poco más para llevarse tres puntos de oro del Gigante. El canalla, con sus limitaciones que mostró una vez más, con más empuje y ganas que otra cosa le dio el golpe en su peor instante para al menos rescatar un punto con sabor a poco. Pero que mantiene quietos los ánimos. En el medio de todo esto el rojinegro se vio desfavorecido con la no sanción de dos penales que para la gran mayoría pasaron desapercibidos. Ni siquiera hubo protestas. O, tal vez, por desconocimiento del reglamento y las nuevas reglas establecidas. La fuerte acción de Brítez sobre Alexis Rodríguez debió ser sancionada con la pena máxima, pero nada de eso sucedió. Tampoco el árbitro marcó penal en el puñetazo de Ledesma a la cabeza de Alexis. Sucedió lo mismo que en el caso anterior, donde nadie se percató de la acción y llamativamente tampoco surgieron reclamos por una acción bastante clara. Por supuesto que la igualdad al final le terminó cerrando a los dos. Quizás más a Central a pesar de la localía y de haber sumado la cuarta igualdad consecutiva (sigue invicto). Newell's quedó con cierto conformismo, aunque sabiendo que hizo algo más de méritos como para llevarse algo más que un punto. Por eso los jugadores quedaron con un sabor a poco. Y encima ahora se percatarán que hubo dos faltas de penal que no fueron sancionadas.