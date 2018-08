Ñuls debe definir su identidad

La misión de don Omar es lograr que su equipo alcance la mentada regularidad que se necesita en el fútbol.La de un rendimiento sólido y no disímil. De ir de un extremo a otro. Es decir con un rendimiento pésimo a otro que despierta al menos un sonrisa de ilusión. Algo por lo que viene trabajando desde hace un largo tiempo sin alcanzar la meta. No puede zigzaguear yendo de un lado hacia otro, sino encontrar un andar que le permita sumar puntos. Un detalle a tener en cuenta de cara al futuro, porque si bien no está en zona de riesgo en cuanto al promedio tampoco está tan holgado y no debe descuidarse en ese aspecto.

Si logra imponer la intensidad y entrega demostrada el viernes frente al rojo serán más los puntos que coseche que los que deje en el camino. Ahora si la expresión es otra, la que se vio en otros momentos sin dudas que sufrirá. Encontrar el término medio es lo principal para esta Lepra que incorporó una decena de futbolistas con el fin de elevar la producción de unidades y no lamentarse a futuro.

Por algo gritó una y otra vez De Felippe al final del torneo pasado y antes del arranque del presente. Pretendía sumar nuevos elementos que le permitan elevar la vara futbolística y mezclarse en el lote de los de arriba. No sólo con el fin de intentar quedarse con alguna clasificación copera, sino —sobre todo— no tener dificultades con los números del promedio. Una tabla que siempre estuvo en la agenda leprosa y seguida de cerca en todo momento por el presidente Eduardo Bermúdez.

Si se analiza con la mirada positiva Newell's logró una mejoría futbolística, pero con la negativa se puede encontrar con una realidad insoslayable de que sólo sumó una unidad de seis en disputa. Y es a partir de este punto donde tiene que definir su identidad para no padecer.

Patrón del fondo. Matías Caruzzo llegó como refuerzo en este receso y ya es la voz de mando de la última línea auriazul. El zaguero anotó de cabeza en la victoria con Banfield.