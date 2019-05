Nuevo paso a la clasificación

Dando otro paso al frente, Jaguares volvió a decir presente en Australia y superó a Waratahs 23-15 para quedar en la cima de la conferencia sudafricana y dar un nuevo paso rumbo a la clasificación.

La franquicia argentina llegaba de vencer a Hurricanes (28-20) en Wellington y ayer sumó otro éxito a pesar de registrar ocho cambios en su formación titular, lo que no resintió su estructura colectiva.

Por el contrario, el equipo exhibió una solidez defensiva y una contundencia en ataque que confirma su notable crecimiento dentro del campeonato más competitivo del rugby, en el que buscarán el pase a la ronda final por segundo año consecutivo.

La victoria en Sydney se consumó con dos tries de Ramiro Moyano, ambos convertidos por Domingo Miotti, que además sumó un penal, vía por la que su reemplazante, Díaz Bonilla, sumó dos veces en la recta final del partido.

Después de su quinto triunfo consecutivo en tierras australianas, Jaguares sumó 36 puntos y permanece como líder de la Conferencia Africa con cuatro unidades de ventaja respecto de Bulls, que el viernes cayó ante Brumbies 22-10.

Además, se ubican terceros en la clasificación general detrás de Crusanders (53) y Hurricanes (40).

Un sutil pase con el pie del capitán Jerónimo de la Fuente rompió la resistencia defensiva de Waratahs, equipo compuesto por diez jugadores de los Wallabies y puso a Moyano de cara al ingoal para marcar el primer try.

Los argentinos conservaron esa valiosa ventaja en el primer tiempo y a los ocho minutos del segundo volvieron a sorprender a su rival con otra filtración del tucumano.

Waratahs ensayó una reacción en la última media hora y el partido se complicó para Jaguares cuando el árbitro neocelandés Paul Williams amonestó a Pablo Matera por una infracción en el avance del maul australiano, que derivó en try penal.

Diez minutos después, Curtis Rona apoyó en el ingoal argentino y el conjunto local redujo la ventaja a dos puntos(17-15), pero Jaguares volvió a mostrar personalidad para resistir y asegurar la victoria con la patada de Díaz Bonilla.

Jaguares cerrará su gira por Australia el próximo sábado ante Reds en Brisbane y luego jugará las últimas dos fechas como local en el José Amalfitani ante Sharks y Sunwolves.

“Estoy contento no sólo porque ganamos sino cómo ganamos”

El capitán de Jaguares se mostró más que satisfecho tras la victoria. Y no era para menos. “Estoy contento no sólo porque ganamos sino por cómo ganamos. Fue el partido más difícil de la temporada. Waratahs nos planteó una defensa muy abierta y sin espacios. En algún momento el partido se dio para ellos, pero nosotros con paciencia y jugando muchas fases, pese a los tries de ellos y jugar diez minutos con uno menos, pudimos bancar el mal momento. Levantamos y terminamos en campo de ellos marcando puntos”, confió Jerónimo de la Fuente tras el encuentro.