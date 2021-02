Nuevo desafío, misma exigencia: Newell's debuta ante Vélez

Pero eso ya es pasado, y hoy ante Vélez se comienza a escribir una nueva historia. Y el que tiene la pluma y la tinta es Kudelka. Porque de los técnicos depende que los equipos forjen una identidad y respondan a lo exigido dentro del campo de juego. Ya no hay lugar para pruebas y para segundas oportunidades a jugadores que no demuestren estar a la altura de lo que representa defender la camiseta de Newell’s. Por eso se entiende la rescisión de algunos contratos.

También hay que tomar sabias decisiones a la hora de seleccionar las nuevas piezas para darle forma al rompecabezas. A la nueva versión de este Newell’s llegaron Yonathan Cabral, Franco Escobar y Fernando Belluschi. El único que jugará como titular en Liniers será el ex zaguero de Atlético Tucumán, que deberá ser la voz de mando para ordenar una defensa que no tendrá al lesionado Santiago Gentiletti. Y a su lado estará Manuel Capasso, uno que venía pidiendo pista hace rato merced a las pálidas actuaciones de Guanini. Hoy tendrá la oportunidad de mostrarse. Mientras que la vuelta de Alan Aguerre es una muy buena noticia.

En la zona neurálgica de la cancha habrá un retoque especial. Teniendo en cuenta que Julián Fernández llegó con lo justo a la pretemporada por una distensión que lo tuvo a maltraer en enero, la tarea de recuperación se la dividirán entre Braian Rivero y Pablo Pérez, más el aporte que pueda hacer un Cacciabue que necesita recuperar el nivel que se le vio en sus primeras irrupciones en la primera.

Y arriba hay caras conocidas. Nacho Scocco es fija en el corazón del área; Maxi Rodríguez, si se confirma lo que se vio en los amistosos, en una nueva función que podría ser la de pararse detrás de los delanteros; y como segundo atacante o extremo por cualquiera de las dos bandas asoma Julián Marcioni, quien volvió por expreso pedido del DT ante su buen paso por Atlanta.

¿Algunas claves para esta noche en Liniers? Que la nueva dupla Capasso-Cabral encaje de entrada; que el medio no sufra ante la velocidad que impone Vélez; que Newell’s no sea un equipo largo, que Marcioni o Cingolani hagan extrañar lo menos posible a Palacios, y que Nacho y Maxi no tengan que retroceder para hacer el trabajo de otros compañeros.

Este “nuevo” Newell’s tiene prácticamente la misma base del campeonato anterior, por lo que hoy en el Amalfitani se podrá ver si Kudelka puede darle funcionamiento a lo mismo que hasta hace poco no funcionó. El desafío está planteado.

Probables formaciones:

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, L. Giannetti, E. Amor y F. Ortega; F. Mancuello y A. Mulet; R. Centurión, P. Galdames y L. Orellano; J. M. Lucero. DT: Mauricio Pellegrino

Newell's: A. Aguerre; F. Nadalín, M. Capasso, Y. Cabral y M. Bíttolo; J. Cacciabue, P. Pérez y B. Rivero; M. Rodríguez; J. Marcioni e I. Scocco. DT: Frank Kudelka

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Patricio Loustau

Hora y TV: 19.20 - Fox Premium