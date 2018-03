Nuevo desafío para las chicas en el torneo de hockey del Litoral

El torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral comenzará hoy a transitar una nueva edición, que llega renovada no sólo porque los planteles y equipos cambian sino también porque se jugará con un formato diferente y una idea madre detrás de esos cambios: traccionar de abajo para arriba. Intentar, de una vez por todas, que el hockey local mejore su nivel de competencia y con ello de sus equipos, que en lo posible no se juegue "entre unos pocos", los favoritos de siempre. Desde las 16.30 iniciarán los partidos de Primera A y comenzará a desandarse el camino, largo, en busca del campeón 2018 en la máxima categoría. Y en cada una de las líneas, claro. Los cruces de hoy: Jockey A v. Jockey; Old Resian v. Fisherton; GER B v. Duendes; Provincial B v. Provincial A; Newell's v. GER A y Plaza v. Universitario.

En general Litoral lucirá con equipos nuevos y en su mayoría bastante jóvenes, por lo que no es tan claro el panorama en los papeles acerca de cuál podría, por lo menos, picar en punta. La impresión es que aquellos que se modificaron menos respecto del año pasado y que por ello pueden tener otro autoconocimiento o regularidad, podrían tomar algo de ventaja. Provincial, el campeón 2017, se desprendió de tres jugadoras que eran parte fundamental de la columna vertebral, además de las que dejaron. Julieta Acosta, una de las figuras de la temporada anterior, Sofía Villarroya y Rocío Cáldiz decidieron iniciar el 2018 en Europa, probando suerte en el Viejo Continente. Retornarán a mitad de año, pero son ausencias que pueden impactar. Como pilares seguirán Nadín Lacas y Yasmín Spinozzi, líderes del rojo, especialmente en este nuevo comienzo.

Lo mismo sucede con algunas chicas de GER A, entre ellas Giuliana Ruggieri, quien se estableció en España en esta parte del año para estar cerca del seleccionado italiano, al que retornó hace poco y en el que peleará por un lugar en el Mundial de Londres, nada menos. Igualmente GER A, que había iniciado el año 2017 con altibajos, como la mayoría que asumió recambio, creció a partir de la mitad de temporada y se reposicionó como candidato. Lo mismo sucedió con Plaza, que sobre el final venció a casi todos los que tenía arriba y se hizo fuerte de cara a los playoffs. Este año GER A, si bien tuvo algunas bajas, ya tendrá en plenitud a jugadoras con las que el año pasado contó poco, como Belén Facciano y otras marginadas por lesión en tiempos largos. Atlético del Rosario, esta vez, arrancará sin el talento y la seguridad que le daba en la creación Pilar Méjico, quien se ausentará probablemente un tiempo, y ya no tendrá la experiencia de las hermanas Erbetta, especialmente de Cora, una carta fuerte. Amén de la juventud de su plantel contará nuevamente con la experiencia de María Galli, Dirce Yuli y Ariela Tabia, entre las que tienen más batallas.

Quizás los que mejor parados hayan quedado en este reinicio y con respecto al año pasado son Jockey A, Duendes y Old Resian. El verdiblanco, de lo mejor de 2017 junto a Duendes y Provincial, sufrió el retiro de su capitana Soledad Valle, Eugenia González Del Cerro y María Hernández, habituales titulares, pero recuperó por ejemplo a Sofía Cesanelli, quien vuelve después de dos años de su paso por Europa e incluso asumiendo directamente la capitanía del principal equipo de Jockey. Las más chicas, que el año pasado esperaban por su momento pero cuando entraban tenían mucho protagonismo, probablemente asuman esos lugares. La delantera Clara Ramos es una de ellas.

Duendes, finalista de 2017, prácticamente no se desdibujó (sólo se fueron Sol López y Jimena Solís). Logró convencer, luego de un año buenísimo, a sus referentes para que se queden. Eugenia Gutiérrez y Agustina Bouza vieron a fin de año arruinados sus planes de retiro ante la insinuación de lo que puede hacer el equipo, plagado de jóvenes de muchísimo talento. Esa experiencia, bancada en las espaldas de las propias Gutiérrez, Bouza y la capitana María Araujo es la que potencia talentos como Denise Wasinski y Giuliana Di Terlizi, entre otras Sub 21 que dan que hablar. Haber quedado tan cerca de conseguir el segundo título de su historia les puso la sangre en el ojo y la inevitable sensación de obligación de este año: lograrlo.

Old Resian fue una de las revelaciones de 2017 y si bien pareció que sobre el final se fue quedando sin fuerzas, principalmente porque se le sumaron varias bajas de consideración juntas, se plantó de igual a igual entre "los grandes" y pateó el tablero de los objetivos. No era una temporada para mirar abajo y pensar en mantener la categoría, sino para pelear por otras coas. Lo logró pero se quedó con que pudo llevarse algo más tras una gran serie de playoffs, por lo que en 2018 aspira a ello, seguir creciendo y prenderse en la pelea. El plantel se mantuvo bastante con respecto al del año pasado y, bajo el liderazgo en cancha de Valentina Bisconti, quiere dar el golpe.

Universitario sigue transitando ser un equipo muy joven, lejos estuvo el año pasado del protagonismo habitual, si bien logró meterse entre los ocho, por lo que buscará seguir creciendo desde el juego y la experiencia. Deberá acomodarse a la salida de Lionela Goñi, la vistosa volante en la que depositó durante tantos años la confianza de la generación de juego y los toques distintivos.

GER B se metió en 2017 en playoffs y por un rato le complicó la vida a Provincial, en el partido de ida. También lo hizo en la fase regular con varios equipos. Desde esa base y a pesar de los cambios, busca seguir edificando. Jockey B, que el año pasado se "desocupó" más temprano que el resto porque no se pudo meter entre los ocho ni tuvo que disputar promoción (9º), también se rearmó y está en la construcción de un equipo nuevo.

Fisherton, Provincial B y Newell's vuelven a la A y tendrán la meta ineludible que le toca siempre a los que ascienden. Primero asentarse en la máxima categoría, después mantenerla. En lo posible, no sufrir tanto ante aquellos con los que la diferencia (al menos en los papeles) es demasiado amplia.

¿Cómo será el nuevo torneo?

Este año no habrá playoffs, como en 2017 (ni formato de primera y segunda ronda, con 22 fechas habituales). Y será así: los 12 equipos de Litoral A disputarán 11 fechas. Los primeros 8 de esa tabla general afrontarán lo que será el Top 8. Los equipos que disputen ese Top 8 arrastrarán los puntos cosechados en las 11 fechas anteriores ante los otros conjuntos que también ingresaron a esta instancia. Y luego, cuando les toque enfrentase entre sí, invertirán localía. Después que se completen los cruces de ese Top 8, los cuatro primeros de esa tabla avanzarán a una Final Four, mientras que los que hayan quedado entre el 5º y 8º lugar jugarán para definir posiciones. La Final Four será todos contra todos, se disputará en el estadio Mundialista y, a esa sí, los equipos ingresarán sin puntos. Arrancan desde cero y una vez que se completen los cruces se conocerá al campeón. Los 4 que no ingresen al Top 8 jugarán con los primeros 8 de Litoral B (Litoral A fase final); los 4 de abajo del B harán lo propio con los 8 primeros del C (Litoral B fase final) y los 4 colistas del B jugarán contra los equipos de la C. Desde allí se irán determinando los ascensos por categoría (4). Y también los descensos. La fecha de cierre de año de los torneos locales, de no mediar inconvenientes, sería en noviembre. La idea de la Asociación de Hockey del Litoral para esta temporada, con este formato y por el calendario vigente, es que los equipos prácticamente no tengan fines de semana libre (en el medio estarán, como siempre, los torneos nacionales por clubes y selecciones). Entienden que a mayor competencia, más posibilidades de elevar el nivel de un torneo que supo ser de los mejores del país pero que desde hace largo rato decayó, con discusiones grandes en mesas chicas.