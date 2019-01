Nueve partidos para ver qué tabla mirar

El fixture no es sencillo para el equipo de Héctor Bidoglio.

Restan nueve fechas para el final de la Superliga y Newell's las afrontará mirando en todas las direcciones, tanto para arriba, como para abajo, sin descuidar ninguna de las tablas. Como es lógico una buena cosecha de puntos será vital para focalizarse en los objetivos de máxima y, al contrario, una magra campaña lo depositaría en la lucha por la permanencia, en especial en la próxima temporada. Por ello, los rojinegros se juegan mucho de acá hasta la culminación del torneo. Lograr meterse en una copa internacional sería redondear un gran primer semestre de 2019 y eso además traería como consecuencia remontar las posiciones en la tabla del miedo. Claro que el fixture no es sencillo, pero el equipo de Héctor Bidoglio, con la vuelta a todo trapo de Maxi Rodríguez, hizo ilusionar al pueblo rojinegro tras el debut auspicioso ante Boca (1-1).

Hoy Newell's, que sigue reclamando los dos puntos que le descontaron por el supuesto error en la confección del libre deuda de Agremiados, marcha en la 13ª posición, con 19 puntos, cuatro unidades por debajo de Godoy Cruz, el último que clasifica a la Sudamericana. Apenas adelante está Unión por diferencia de gol y justo este último es el rival del domingo, a las 17.10, en Santa Fe. Así que enfrentará a un adversario directo.

Mirando más arriba en la tabla en cuanto a las aspiraciones, lo que parece complejo es que Newell's sueñe con ingresar a la Copa Libertadores 2020. Porque hoy la última plaza la ocupa Huracán, que acumula 30 unidades, 11 puntos más que los leprosos. Y hay 27 puntos en juego.

Claro que la prioridad para Newell's es primero oxigenar su promedio. En la actual temporada el club del Parque tiene en la tabla temida 95 puntos, quince unidades por encima de Patronato (80), que es el más encumbrado de los cuatro que estarían descendiendo. Por ello, salvo una campaña desastrosa de acá al final, esta temporada la Lepra no tendría riesgo de perder la categoría.

Pero lo que sí necesita Newell's es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para aliviar el promedio de la próxima temporada (2019-2020). Porque allí sí está más complicado. Es que, por ejemplo, si a mitad de este año pierden la categoría los equipos que hoy están más comprometidos, Newell's arrancaría en zona de descenso directo. Hay que recordar que también habrá que agregarle a la nueva tabla los dos equipos que ascenderán de la B Nacional y comenzarán de cero.

En este contexto Newell's afrontará las últimas nueve fechas de la Superliga, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. En esta recta final tendrá cinco partidos de visitante y cuatro de local (ver infografía), entre los que destaca el gran clásico ante Central del domingo 10 de febrero, en el Coloso Marcelo Bielsa.

La vuelta de Maxi Rodríguez y el notable arranque del ciclo de Héctor Bidoglio (que sumó siete puntos sobre nueve en disputa desde que está al frente del primer equipo) arrojan mayor optimismo para lo que viene. Aunque a Newell's no le sobra nada y deberá esmerarse en cada fecha, jugando, corriendo y mordiendo, para mejorar sustancialmente lo que fueron dos gestiones que nunca lograron despegar, como ocurrió en los ciclos del Chocho Llop y Omar De Felippe.

El mundo rojinegro sabe mejor que nadie que es un momento para arremangarse dentro y fuera de la cancha y lograr que Newell's remonte posiciones en todas las tablas. Hay material y tiempo para encarrilar el presente futbolístico. Será un 2019 para levantar la puntería en cuanto al juego y la efectividad en la cosecha de puntos. Por estos carriles deberá transitar el equipo del Parque.





