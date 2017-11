Nuevas chances para Valenzuela y Sills

Milton Valenzuela y Juan Ignacio Sills vuelven a la titularidad por las bajas del lesionado Leyes y el expulsado Ferroni. Dos jugadores que habían quedado relegados por sus bajas producciones tendrán una nueva oportunidad de mostrarse e intentar recuperar la imagen perdida frente a Llop, quien sólo tocaría estas dos piezas si Paz (tuvo fiebre) llega como espera.

La lesión que sufrió Leyes abrió un espacio en el mediocampo y Sills ganó la pulseada en la lucha con Jalil Elías, otro de los futbolistas que fue probado desde que se conoció el desgarro que lo sacó de la competencia. Pero el ex bahiense ganó la pulseada para estar hoy formando dupla en la zona de volantes con Braian Rivero.

Otro que vuelve a escena es Valenzuela, el pibe que muchos clubes quieren y por el cual aparecieron diferentes sondeos. Aunque por el momento no arribó nada certero o que entusiasme no sólo a la CD sino al juez Fabián Bellizia, quien lleva adelante el paraguas judicial. Hasta el momento hubo más promesas que certezas o, al menos, ofrecimientos que no resultaron positivos para los encargados de manejar la economía de la entidad. Es decir, juez y órgano fiduciario.

Precisamente el "pibe" de los ofrecimientos y por el cual los hinchas hicieron un reclamo público para que no fuera vendido en el inicio de la Superliga regresa a la formación debido a que Ferroni, quien le había ganado el puesto, fue expulsado frente a Patronato. Ahora deberá levantar su juego para recuperar el puesto.

Cuota saldada. La Justicia junto al órgano fiduciario abonó la 2ª cuota del año correspondiente a la deuda que dejó Eduardo López tras perder las elecciones. "De esta manera los acreedores están al día. Los fondos se obtienen de la retención del 15 por ciento de los ingresos que tiene el club", informaron fuentes judiciales.