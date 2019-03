Nueva obra, mismos actores

En su debut, Cocca utilizaría ocho de los 11 que estuvieron en el último partido de Bauza y también de Ferrari

Desde que Diego Cocca se hizo cargo del primer equipo de Central se estableció la idea que el DT era el actor en el que iban a caer las mayores responsabilidades de lograr que Central salga de pozo en el que está metido y que empiece a torcer el mal presente. Es que el plantel es el mismo que flaqueó con Edgardo Bauza y no encontró respuestas tampoco con Paulo Ferrari, lo que establece claramente que gran parte de parte de la culpa corre por cuenta de los futbolistas. Pero este dato no invalida la realidad. De hecho, el flamante entrenador, en su debut como DT auriazul, se la jugará desde el arranque con ocho de los once jugadores que estuvieron presentes en aquel partido ante Lanús, que fue el que marcó el final del ciclo del Patón Bauza. La misma cantidad también hubo en el encuentro en el que se terminó el proceso del Loncho.

A esta altura de la semana no hay confirmación oficial de parte de Cocca sobre qué equipo pondrá el próximo domingo en cancha de Argentinos Juniors, aunque los bosquejos ya probados por el técnico entregaron una idea bastante acabada sobre lo que podría ser.

De confirmar mañana Cocca el equipo (tras la práctica el DT tendrá contacto con la prensa) con el que probó en estos últimos días, serán ocho los futbolistas que iniciarán el juego en La Paternal que estuvieron aquella noche en cancha de Lanús: Ledesma, Caruzzo, Barbieri, Parot, Gil, Ortigoza, Rinaudo y Camacho. En ese partido además estuvieron Allione, Bettini y Zampedri (hoy los dos últimos con problemas físicos, de allí sus ausencias). Similar escenario en lo ocurrido en el último partido de Central en la Superliga, que fue la despedida de Ferrari. Ese día también hubo en cancha ocho de los que iniciarían con Cocca: Ledesma; Molina, Barbieri, Parot, Gil, Rinaudo, Camacho y Herrera (además estuvieron Almada, Vergara y Zampedri).

El mismo cuadro

El cuadro de situación para Ferrari primero y Cocca ahora es similar. Central no tiene un plantel rico en cantidad de jugadores y la base lógicamente iba a ser la misma. Pasa hoy en Arroyito y pasó y pasará en todos los clubes del mundo donde se den este tipo de situaciones, con cambios de entrenadores porque los resultados no aparecen.

Es por eso que se hace tanto foco en la muñeca que pueda tener Cocca para lograr que el equipo pueda jugar a otra cosa y en particular obtener buenos resultados, con los futbolistas que ya utilizaron técnicos anteriores.

Este plantel de Central estaba muy acostumbrado a jugar de una manera con Bauza y con Ferrari se intentó mostrar algunos otros matices, que obviamente no dieron resultados, posiblemente por el poco tiempo (apenas 22 días) que el Loncho estuvo al frente. Ahora es el turno de Diego Cocca.

Difícilmente se puedan ver grandes cambios ya el domingo frente a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona, pero al menos algunos pequeños indicios debieran exponerse para creer que algo pueda llegar a cambiar en el corto o mediano plazo.

Lo que es un hecho es que esos cambios o mejoras, por mínimas que sean, en el funcionamiento se tendrán que lograr con los nombres de siempre, que son aquellos que no pudieron salvarle el pellejo al Patón Bauza. Tampoco al Loncho Ferrari.

Desde ese costado del análisis es probable que en la misma medida de variantes tácticas, estratégicas o lo que afuera que atañen al juego, lo que trabajará el nuevo cuerpo técnico es en lo que tiene que ver con la mentalidad. Lo dijo Germán Herrera el martes en conferencia, cuando habló de que en situaciones de este tipo "la cabeza tiene mucho que ver", ya que consideró que "la parte psicológica es importante porque cuando un jugador está bien de la cabeza rinde mucho más. Estará en cada uno de nosotros sobrellevar eso y con el nuevo entrenador estamos obligados a pensar en positivo".

Para Cocca será un nuevo desafío en su carrera como técnico y para Central un punto de inflexión (uno más) en medio de un presente que a esta altura ya lo aturde. Las exigencias y obligaciones no cambian en absoluto, ya que lo que se buscará es la primera victoria en el año y para el DT esa búsqueda será, en su primera paso como técnico canalla, con prácticamente los mismos futbolistas que vienen intentando, por ahora en vano, la levantada del equipo.

Dos firmas

El defensor Rodrigo González, quien debutó en primera ante Godoy Cruz, y el volante Rodrigo Villagra, firmaron su primer contrato con Central. Ambos lo hicieron hasta junio de 2022.