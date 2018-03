"Nuestra cabeza está puesta en el partido con Alumni"

En las Cuatro Hectáreas soplaron vientos de cambio. El campeonato del Litoral conseguido después de quince años le dio otra impronta a Jockey Club, que ahora se prepara para afrontar el Nacional de Clubes A luciendo, precisamente, la chapa de ser el número uno de la región. La pretemporada verdiblanca arrancó el 22 de enero, temprano ya que el Nacional así lo exige. De hecho el 10 de marzo, Jockey Club debutará en el torneo de visitante ante Alumni.

En cuanto a las formas, la pretemporada no fue igual a otras. "A diferencia de otros años, entrenamos de una forma distinta. Antes estábamos acostumbrados a hacer muchos trabajos físicos pero esta pretemporada fue mucho más dirigida a la pelota. Desde el minuto cero arrancamos con la pelota en la mano y la verdad está bueno, porque es lo que nos justa hacer a nosotros: jugar", afirmó Gonzalo Crespi, polifuncional back del Jockey al empezar la charla. "Los testeos físicos dieron muy bien, estamos cómodos y confiados. Tenemos un equipo bien armado y un plantel grande. Hay mucha competencia sana dentro del plantel y eso hace que cada jugador crezca. Estamos esperando que arranque el torneo", agregó el apertura que también puede jugar de fullback.

¿Qué opinión te merece la zona que les tocó en el Nacional, con Alumni, SIC y Tucumán Rugby?

La zona es muy dura, pero los dieciséis equipos son muy parejos. Las diferencias, sobre todo con los equipos de Buenos Aires, es que pueden tener un poquito más de nivel, pero no mucho. Te repito, todos los equipos son parejos y todas las zonas son duras. Cuando nos enteramos quiénes eran nuestros rivales nos pusimos a pensar en ellos y a trabajar, no pensando tanto en Tucumán Rugby y en el SIC sino en el primer partido, ante Alumni.

Debutan de visitante

Si, nos tocó allá. Obviamente hubiera sido más lindo debutar de local pero bueno... Igual hemos jugado en esa cancha y nos fue bien. Vamos a ver qué sale de ese partido.

¿Dónde está puesto el objetivo en esta etapa del año?

Creo que el Nacional es un torneo muy duro, pero en nuestras cabezas las cosas pasan por ganar. El primer objetivo es Alumni, después iremos paso a paso, viendo los rivales que siguen y en dónde jugamos. Nuestra cabeza está puesta en el primer partido que es Alumni. Todas las fichas van ahí.

En los últimos años siempre estuvieron en la charla ¿Qué le aporta Bernardo Urdaneta a esta versión de Jockey?

Si nos referimos a los torneos UAR, en los últimos años el club siempre estuvo en las instancias finales de algún torneo, sea Nacional o Interior. Creo que Urdaneta nos puede aportar un cambio desde lo organizacional a nivel club. El trabaja de una forma muy profesional, tiene una estructura armada que hay que respetar y eso hace que cuando las cosas están ordenadas funcionen bien. Viene de trabajar en la UAR, ama lo que hace y es muy franco. Cuando te habla así y percibís que en realidad lo está sintiendo y eso contagia a todos los demás. Creo que va a aportar una estructura que al club lo va a ordenar en un montón de cosas y seguirá una línea que hará hacer que el club crezca.

Dicen que fácil es llegar y difícil es mantenerse. ¿En cuanto influye y obliga el campeonato obtenido el año pasado?

Anímicamente te motiva. Haber conseguido un título después de tanto tiempo motiva a cualquier jugador. No hay que quedarse con eso y seguir superándose. Hay que buscar más. El año pasado salimos campeones y creo que si hacemos lo mismo este año no nos va a alcanzar. Siempre hay que superarse y es lo que está buscando el equipo ahora. Superarse cada uno y que en la suma el nivel del equipo se eleve. Si vas por más, no sólo te vas a mantener sino que vas a conseguir mejores resultados.

¿Van a mostrar cambios en el sistema de juego?

No en la forma de jugar, pero si va a haber algunos toques en la parte defensiva o ofensiva.

El Jockey de los últimos años dependió mucho de los pateadores... ¿este año van a tomar más riesgos a la hora de atacar?

Lo que nos están planteando bastante es usar la pelota de acuerdo a lo que te presenta el rival. Si me preguntás si voy a patear desde las 22 yardas, te diría que puede ser que sí o puede ser que no, depende de lo que me muestre el rival. Estamos entrenando la cabeza para pensar y reaccionar en el momento de acuerdo a lo que el rival me presente.

¿El objetivo del año es repetir en el Regional?

Ahora tenemos por delante el Nacional y la cabeza la tenemos metida en el primer partido. Queremos ganar, pero vamos paso a paso. Lo inmediato es Alumni en Tortuguitas.

Pasaste a ser uno de los referentes del plantel, ¿sentís presión por eso?

Hace tanto tiempo que uno está ahí adentro que todo se va dando solo. Si bien los más grandes siguen estando y el rol del líder está ubicado en otras personas, la verdad es que no se siente ninguna presión, ni hay ningún trabajo extra que moleste. Los más chicos son un montón y vienen "bien educados" por así decirlo... trabajan muy bien. Y lo más grandes siguen estando y aportando desde su lado y lo han hecho muy bien a lo largo del tiempo. Puede ser que la capitanía y la subcapitanía esté en gente más joven (Tellería e Isaack) , pero tienen mucha experiencia en primera. Hay armonía en el grupo, todos ayudan y así todo se hace más fácil.

¿Agustín Pozzo (head coach) les pide algo en particular?

Con Urdaneta piensan bastante parecido. Agustín le agrega el conocimiento de la gente y del club, que Urdaneta no lo conoce porque es recién llegado. La verdad es que se complementan muy bien.