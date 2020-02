Out of Key se perfila como firme candidata

La cartelera a correrse hoy en La Plata girará en torno al Especial Argentaria y allí volverán a verse las caras Out of Key y Grand Splendid, quienes en ese orden -separadas por la cabeza- definieron el Especial Jockey Club del Paraguay en diciembre pasado. Ambas deberán sortear un duro escollo llamado Wave Rock, quien aprobó en su primera salida jerárquica escoltando a la cincha a Día Feliz.

Framea llegó al disco con el envión inicial

Bien administrada por su jockey William Pereyra, la zaina Framea utilizó su acostumbrada modalidad y se tornó inalcanzable para llegar ilesa a la sentencia acumulando 1 1/2 cuerpo de ventaja sobre Alla Tua Salute quien en larga carga interior desplazó del segundo lugar a Andaí por 3/4 cuerpo, en el cómodo desenlace del Clásico Espadaña desarrollado ayer en el césped normal de Palermo.

City and the Sex ganó el Handicap Tatán

Completando la doble propuesta de jerarquía palermitana, City and the Sex e Islandina redujeron la carrera a un match desde los 300 cuando dominaron a la puntera Touch the Sky y desde ahí se trenzaron en una sostenida lucha que duró hasta el disco, donde la primera de ellas conservó la cabeza de ventaja en el ajustado final (con reclamo incluído del jinete perdedor, que fue desestimado por la comisión de carreras) del Handicap Tatán.