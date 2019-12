In the End, apoyada en su buena actualidad

La zaina In the End intentará extender su buen momento, cuando esta tarde asuma el rol protagónico en el marco del Handicap Sandal, cotejo de mayor interés de la reunión a correrse en San Isidro. Llega entonada por su reciente victoria en una prueba similar. En calidad de enemiga surge Let Her Go, quien viene de ser superada por la candidata.

Seas Alabada medirá fuerzas ante 9 rivales

La yegua Seas Alabada buscará consagrarse como la mejor fondista de la actualidad cuando el sábado venidero se enfrente a nueve rivales en el Gran Premio Copa de Plata, prueba que iniciará el mitín del máximo nivel el sábado venidero en San Isidro y que culminará siete días después con la disputa del Carlos Pellegrini. La hija de Sebi Halo, que ocupará el partidor Nº 4, rendirá un severo examen ante: 1) Mirta; 2) Gianella; 3) Joy Epífora; 5) Nessum Dorma (Uru); 6) Eladia Vuelve; 7) Sankalpa; 8) Miss Oasis; 9) Estadista Rate y 10) Doña Capanga.

Palermo: prohíben salida de ejemplares

Luego de la reunión llevada a cabo entre las autoridades de Senasa y de los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, se tomó la determinación de prohibir el movimiento de caballos estabulados en el circo de Avenida del Libertador y Dorrego, por 48 horas (ayer y hoy). Con los resultados de los nuevos estudios en la mano, la medida podría flexibilizarse para las fechas posteriores. Dicha medida se adoptó tras el caso de Anemia Infecciosa Equina confirmado por el Argentino y que terminó con el sacrificio del ejemplar que había dado positivo.

Holistic frenó la carga de Gran Splendid

A punta de guapeza, la brasileña Holistic logró el primer éxito jerárquico de su campaña, al adjudicarse el Especial Haras El Gusy, carrera base corrida ayer en La Plata. En el trámite, persiguió a la puntera Lady Stark, rival a la que dominó en el ingreso a la recta y luego rechazó a rigor de látigo la embestida de Gran Splendid, quien la escoltó a la cabeza.