Joy Revolucionaria, candidata excluyente

La campaña pareja y rendidora de la zaina Joy Revolucionaria, agregado al accesible lote que le toca enfrentar la convierte en la candidata excluyente que tendrá el Handicap Ráfaga (13º turno, 2.000 metros), cotejo de mayor relevancia a correrse hoy en Palermo.

Palermo aumenta los premios a partir de hoy

Palermo decidió aplicar un aumento en los premios de sus carreras (condicionales y handicaps) que entrará en vigencia desde esta tarde y que alcanza en promedio el 17%. Con los costos elevándose permanentemente en un esquema nacional de alta inflación, la decisión fue celebrada y, es de esperar, que San Isidro y La Plata lo imiten para no perder competitividad, sobre todo en el circo del Jockey Club, que en algunas categorías tiene recompensas de casi la mitad con respecto al centro, una gran diferencia.

La jerarquía del fin de semana en San Isidro

Lo más importante de la agenda turfística del fin de semana se vivirá en el césped de San Isidro. Será el sábado cuando se disputen los clásicos Urbano de Iriondo y Melgarejo -ambos Listados y sobre 1.400 metros (de diagonal). El primero de ellos está destinado para todo caballo desde los 3 años y será protagonizado por: Boecio, Joy Filoso, Ajool, Che Corredor, Check Mark, El Animal, Mr Reward, Olimpic Dreams, Single Prince y Zamba Strong. En el restante, reservado para yeguas en igual categoría irán a los partidores: Framea, Carta de Amor, At the Mail, Doña Zas, Lucy May y Pure Sexología.

La Plata: levantan la sanción a Da Silva

La comisión de Carreras de La Plata decidió dejar sin efecto la sanción de 5 fechas que le había aplicado al jockey José Da Silva. La medida se tomó tras el descargo presentado por el jinete brasileño. En la nota, Da Silva argumentó “no haber podido dejar constancia debido a la muchedumbre que había en el sector y que además, no encontró a ningún dirigente de la comisión”.