Trasladan la reunión para el domingo 1º

La gerencia de carreras del Independencia decidió trasladar para el 1º de diciembre la reunión que en principio esta programada para el domingo 24 del corriente. A tal efecto las autoridades confeccionaron los llamados para nueve turnos (seis oficiales y los tres restantes no computables), entre los que sobresale el Clásico Carlos Pellegrini -oficial-. La prueba a resolverse sobre la distancia de 2.200 metros está reservada para todo caballo de 3 años y más, a peso por edad y contará con una recompensa para el vencedor de 67.500 pesos; el 2º embolsará $ 16.200; quien llegue 3º sumará $ 12.960 y el 4º percibirá 10.530,-. Las inscripciones se recibirán el próximo lunes 25, mientras que las ratificaciones junto al comprimiso de montas se realizará el martes 26.

Selecto lote de stayers correrán en La Punta

El premio de 500.000 pesos destinados al vencedor del Gran Premio Jorge Laffue a disputarse el domingo en La Punta, San Luis, resultó un preciado botín y así quedó reflejado en la nutrida nómina. Serán 1.800 metros con las 16 gateras completas y cuya grilla es la siguiente: estarán: Calcolatore, In Your Honor, Teenek, Vio Veces, Fatherstone, Elmaestrodelarte, Estadista Rate (h), Mandela Eterno, Will Smith, Don Costello, Danzarín, Gray Fox, Taxi Runner, Master of Time, Mani Boy, y Full Throttle. Como suplentes quedaron: Liberty Tili; Lamartino; En Cuestión y None Like Him.