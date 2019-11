El Clásico Precoces se dividió en 4 turnos

Las potrancas de la generación nacida desde el 1º de julio de 2017 tendrán su bautismo oficial en La Plata, cuando esta tarde tomen parte del Clásico Precoces. La numerosa anotación habitual provocó la división en cuatro turnos (1º, 3º, 5º y 7º) del tradicional cotejo, todos ellos clasificatorios de cara a la gran final. Como se trata de inéditas, no hay referencias para elegir una firme candidata, y debido a ello hay que tener en cuenta el pedigree, el probable fogueo extraoficial y en algunos casos sus movimientos precompetitivos. Tomando en cuenta esos ítems, los augurios de un inicio positivo le dan la derecha a: Antilla del Sur; Bamba Key; Strong Key y Dulce Queen, respectivamente.

Nutrido lote animará el GP Dardo Rocha

Con la deserción de Keane, Calcolatore y Alampur, los ganadores de las últimas tres ediciones, quedó definida la grilla de partida de los fondistas que animarán la 99ª versión del Gran Premio Dardo Rocha, a desarrollarse el martes 19 en La Plata. La nómina (entre paréntesis el orden de largada), es la siguiente: Australis Cheeky (10), Cósmico Romano (1), Dandy del Barrio (14), Dargreen (6), El Pendex (13), Emotion Orpen (7), Impugnado (2), Keen (4), Little Vicky (3), Marcus Aurelius (15), Moon of the City (8), Negro Dream (16), Pure Nelson (5), Raven Master (12), Señor Don (11), Sólo un Momento (9) y Soy Tormentoso (17).