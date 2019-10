Doña Angélica tiene un Clásico a su medida

Siete yeguas de dos generaciones le darán vida al Clásico Tristeza Cat, cotejo que le aportará la cuota de jerarquía a la cartelera a disputarse hoy en la auxiliar de San Isidro, reunión que contará con el Handicap Hipódromo de La Punta, como complemento. En la carrera principal volverá a la acción Doña Angélica. De breve y efectiva campaña, la alazana buscará lograr su primer impacto fuera de las condicionales, ámbito donde rescató un aceptable 3º a 4 1/2 largos de Dona True y Porá Mí en el marco del Clásico Condesa. Del resto, las mayores Brillada Sale e Idaira Chica, se perfilan como sus principales adversarias.

La Copa de Oro tendrá una sensible baja

El Gran Premio Copa de Oro (Grupo I, 2.400 metros, césped), último cotejo preparatorio para los fondistas mayores de cara al Carlos Pellegrini, será la prueba de mayor relevancia a desarrollarse el sábado venidero en San Isidro y donde se notará la sensible baja de Glorious Moment quien fue declarado forfait debido a una lesión menor. "Apareció con una mano un poco inflamada en un lateral, se le hizo un edema y bueno, estamos muy cerca de la carrera, no se puede medicar, entonces decidimos dejar pasar ésta para ver si lo tenemos bien en la próxima. Trataremos de mejorarle eso, ya le están realizando estudios", indicó su cuidador Juan Manuel Etchechoury. La grilla quedó conformada por: Alampur, Puerto Real, Fantasioso, Emiterio, Guest Seattle, Islandio, Milione, Preciado Icon y Stoker Inc.