Rosario: sábado con cotejos condicionales

Con la realización de nueve cotejos condicionales, el Independencia abrirá sus puertas el sábado venidero para darle vida a la vigésima cartelera de la temporada. Ante la ausencia de una carrera de neto corte selectivo, el premio "Valeria Mazza" (5º turno, 1.300 metros, a las 16.30, categoría oficial), asumirá el rol de mayor importancia. Allí medirán fuerzas ocho mediofondistas de 4 años en adelante -ganadores de una o dos- y cuya grilla de partida es la siguiente: 1) Pacific Poker (E. Retamozo); 2) Griego Inc (M. Pérez); 3) Micheletto (D. Martínez); 4) Ambrosino (C. Benítez); 5) Bridge of Glory (F. Escobar); 6) Inventure (A. Fuentes); 7) Paz Mundial (C. Roch) y 8) Travis (A. Alfonso).

Clásico devaluado el domingo en Palermo

El Clásico Carlos Gardel (1.800 metros, arena), destinado para caballos de 4 años y más, a peso por edad, se erige en la prueba base a correrse el sábado en Palermo y del que tomarán parte cinco fondistas a saber: Dancing Again, Bekir, Enzo de Oro, Es Sicario y Gordini.

Doña Zas, apoyada en una letal carga interior

La intensa atropellada interior desatada por Doña Zas en los albores de la recta tuvo su premio en los 300 finales, momento en el que se adueñó del comando y escapó rumbo al disco cruzándolo con 4 cuerpos sobre Modern Chic, en el holgado desenlace del Clásico Orbit, prueba principal corrida ayer en la arena pesada de San Isidro.