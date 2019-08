La Plata: Especial a la medida de The Country

El Especial Haras Dilú cerrará la agenda jerárquica sureña. Reservado para todo caballo de 4 años y más -ganador plural- el cotejo a resolverse sobre la distancia del kilómetro será protagonizado por ocho sprinters y allí, el zaino The Country tratará de hacer pesar sus arrimes en pruebas más severas a la que le toca animar esta noche.

Palermo comienza a palpitar las Pollas

Palermo recibió las anotaciones preliminares de los productos que prometen tomar parte de los grandes premios Polla de Potrancas y Potrillos (ambos en la milla), cotejos que iniciarán la triple corona nacional el próximo sábado 7 de septiembre. En la prueba destinada para las hembras fueron inscriptas 9 postulantes, a saber: All Storm; Bless Candy; Evincing; Hennie Six; Joy Canela; Joy Epífora; Joy Tesalina; la Hepburn y Ondina Dubai. Por su parte la nómina de tresañeros comprende los nombres de: Amiguito Calificado; French Twist; Gift of Virtue; Miriñaque; Nunca Vigilante; Opus Alpha; Piranesi; Por Caballito; Relojiao; Roman Joy; Señor Don; Tetaze; Thomas Call; Wild Mister y Zamba Strong.

Brillada Sale pasó de largo en el último salto

Enancada en una larga y medida atropellada iniciada en los albores de la recta final, Brillada Sale quebró en el filo del disco a la puntera Enough Said y estirándole el pescuezo de ventaja, se quedó con el Handicap Brilliantly, cotejo que inició la doble propuesta de jerarquía corrida ayer en Palermo.