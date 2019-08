Racing Seattle, con el aval de su jerarquía

El retorno a la actividad oficial de la zaina Racing Seattle se constituye en la nota saliente que deparará el Especial Haras El Mallín (6º turno, 1.000 metros), cotejo de mayor interés de la reunión a correrse hoy en La Plata. Luego de dos meses de reparador descanso, tratará de recuperar el ritmo ganador, aquel que la llevó a convertirse en referente principal de su generación durante la temporada anterior. Sus antecedentes son muy superiores al resto y si no siente la reprise, debería llegar al disco un rato antes. Como enemiga se perfila, la enrachada Holiday for Ever.

Moscato Pizza se tornó inalcanzable

Moscato Pizza aprobó con creces su ingreso al terreno jerárquico adjudicándose con solvencia el Handicap Engrillado, prueba que inició la doble propuesta de relevancia corrida ayer en San Isidro. Accionando al frente desde la partida se tornó inalcanzable, llegando a la raya acumulando 2 1/2 cuerpos de ventaja sobre Parí Passú.

Adventure Me quebró en el filo del disco

En vibrante y emotivo desenlace, Adventure Me logró quebrar a metros del disco a Doña Zas y estirándole la cabeza de ventaja se quedó con el Handicap Wally, cotejo que cerró la cartelera selectiva norteña. Accionó de menor a mayor por el primer andarivel hasta el ingreso a la recta y desde allí modificó su línea hacia media cancha desatando una carga letal que dio sus frutos en la raya.