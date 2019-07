Eco Boreal retorna en una categoría accesible

El Gran Premio Estrellas Juvenile disputado a fines de junio en Palermo le quedó demasiado grande al potrillo Eco Boreal y ahora baja a una categoría más accesible, convirtiéndose en potable candidato para ganar el Clásico Isidoro Aramburú, cotejo base de la reunión a desarrollarse hoy en La Plata. En el camino aparecen Satisfecho y Sidney Lima, como sus principales rivales.

San Isidro aplicó una inédita y dura sanción

El último parte de la Comisión de Carreras de San Isidro fue particularmente duro con sanciones inéditas. Se destaca la suspensión por 134 meses a Domingo Verón (poco más de 11 años), por tratamiento no autorizado sobre Lionel Hutz, (2º en la 11ª del 24 de marzo). El caballo no podrá correr por 40 meses y se impuso al entrenador una multa equivalente a 11 veces la comisión de una carrera de caballos de 5 años ganadores de una. Verón oficiaba como reemplazante de Juan Carlos Viviani. Asimismo, sancionó por 52 meses a Oscar Verano por tratamiento no autorizado sobre Super Juan Tag (2º en la 9ª del 29 de mayo). En tanto, Hugo Pérez fue suspendido por 3 años por el mismo motivo al presentar a A Celebration (2º de Joy Filoso en el Clásico América el 16 de marzo). El caballo de la caballeriza Castañon no podrá correr por un año. Por el mismo tiempo e idéntica causa fue suspendido Jorge Lértora, responsable de Die Another Day (2º en la 1ª del 22 de mayo). El parte incluye un año para Ricardo Ioselli por tratamiento sobre First Gold (2º en la 17ª del 25 de mayo).

Huracán Estival, en gran faena de Falero

Contando con la habitual eficaz conducción del jockey Pablo Falero, el zaino dorado Huracán Estival contuvo a rigor de látigo las estocadas de Romanticón Key y Tamagochi, quienes lo escoltaron a 1/2 pescuezo y 1/2 pescuezo, en el vibrante y ajustado desenlace del Clásico Diamond Jubilee, prueba que le dio el marco de importancia a la jornada corrida ayer en Palermo. Accionando 4º por el flanco interior, cargó a la altura de los 200 y desde allí sacó una pequeña luz de ventaja que conservó al momento de cruzar la raya.