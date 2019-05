Doble propuesta de jerarquía en La Plata

Los clásicos 25 de mayo de 1810 (1.600 metros) y Julio Corte (1.100 metros) le pondrán la doble cuota de jerarquía a la reunión a correrse hoy en La Plata. En la prueba central tomarán parte trece milleros entre los que sobresalen Luk Joy, This Way y el invicto Atiko Rye. Por su parte en la antesala medirán fuerzas 8 sprinters y donde As del Paraíso surge como la figura estelar.

Pure Nelson logró la gema que le faltaba

Conducido con mano firme y segura por Francisco Fernandes Goncalves, el zaino Pure Nelson alcanzó el triunfo más significativo de su campaña al adjudicarse el Gran Premio 25 de Mayo, cotejo del máximo nivel disputado ayer en el césped de San Isidro. Accionando al frente desde la partida, el hijo de Mount Nelson realizó un tren de marcha a su antojo. En los albores de la recta escapó rumbo al disco y con ese envión rechazó a rigor de látigo la embestida final de Glorious Moment, quien lo escoltó a la cabeza.

San Isidro confirmó la jornada del miércoles

El hipódromo de San Isidro emitió un comunicado en el cual informa la realización de la jornada del próximo miércoles 29 y a su vez indica que aquellos entrenadores que deseen ser alojados el día anterior en las instalaciones del centro de entrenamiento o del hipódromo, deberán solicitarlo con la debida antelación a los siguientes teléfonos: 011-1150942696 ó al 011-1128175880.