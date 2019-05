Doble propuesta de jerarquía en la Plata

El Handicap Wanna Dance, junto al Especial El Charlatán jerarquizarán la programación a correrse hoy en La Plata. Doble propuesta destinada para ejemplares de la vieja camada. La primera exclusiva para yeguas veloces y la restante para todo caballo mediofondista. En el primer cotejo aparece anotada Slingerlands, quien hace 48 horas se adjudicó en el césped norteño el Clásico Santiago Lawrie, por lo que su presencia no está confirmada. En caso de sea de la partida debería llegar un rato antes que Jadeita Blue y Gran Liebre. Tres carreras después, Fatherstone asumirá el rol protagónico apoyado en su regularidad.

War of Will ganó el Preakness y va por más

War of Will, el potrillo que había sido perjudicado por la discutida molestia de Maximum Security en el Kentucky Derby hace dos semanas en Churchill Downs, alcanzó el triunfo más significativo de su historial, tras obtener sin fisuras el Preakness Stakes, segunda gema de la Triplecorona americana corrida en Pimlico. En una carrera que no contó con los que definieron la "Carrera de las Rosas", el zaino encontró una rápida revancha derrotando por 1 1/4 cuerpo a Everfast, mientras Owendale arribó 3º al hocico.

Hat Mario, apoyado en un sostenido avance

Enancado en un sostenido avance, Hat Mario (foto) modificó su línea de avance y en rauda carga quebró cerca de la sentencia al puntero Classic Rye y tuvo el resto necesario para contener la embestida de Willander, rivales a los que precedió por 1/2 cuerpo y la cabeza, en la cerrada definición del Clásico Blend, disputado ayer en el césped de Palermo.