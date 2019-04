Doble cuota jerárquica en el bosque platense

La cartelera de esta tarde en el hipodrómo de La Plata tiene a dos clásicos dentro de su programación. En el tercer turno se correrá el Clásico Odine (1.000 metros) para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2016 que tiene a Gibbs como favorito. Mientras que en el 12º turno, sobre 1.200 metros, será el tiempo del Clásico Asociación Bonaerense de Propietariosde Caballos de Carrera, donde As Del Paraíso lleva las de ganar.





Presagio Key brilló en el Clásico Austria

Presagio Key, con la monta del jockey Juan Carlos Villagra, ganó ayer por tres cuartos de cuerpo sobre Dominik el Clásico Austria (1.400 metros) que se corrió en San Isidro. El ganador pagó un dividendo de $ 5,70 por boleto y empleó un tiempo de 1m 22s 55/100 para las 14 cuadras de césped seco. Apenas se abrieron las gateras Presagio Key cruzó toda la pista y se puso al frente del lote con total seguridad. Por atrás lo siguieron Dominik, Joy Filoso y Rules Out. Así fueron llegando hasta la recta final.

Ya en los últimos 550 metros Presagio Key enfiló hacia el disco ante la presión de Dominik y de Rules Out. Un poco más atrás vino Joy Filoso. Para la demarcación de los 300 metros finales Presagio Key tuvo que resistir los embates de Dominik y de Rules Out, quien vino corriendo por el lado de los palos. El final fue parejo aunque siempre hubo una luz a favor de Presagio Key. La diferencia en el disco fue de tres cuartos de cuerpo sobre Dominik, que a su vez venció por un cuerpo a Rules Out.