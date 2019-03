Palermo: las muestras de los G1 al exterior

El Hipódromo Argentino de Palermo informó que todos los análisis correspondientes a las carreras de G1 de su calendario serán enviadas desde ahora para su testeo en un laboratorio certificado por la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (en el extranjero), en concordancia con el requerimiento formulado por la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera, siguiendo los pasos de San Isidro, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. La decisión obligará a algunas modificaciones en los procesos de extracción de las muestras y que deberá ser sometido a la aprobación de las autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), entidad a la que el circo porteño ya anticipó la necesidad de adaptarse a los tiempos que corren.





Holy Day parte hacia las pistas árabes

Una nueva venta se concretó en los últimos días, involucrando a la promisoria Holy Day. La hija de True Cause fue adquirida por un príncipe saudí y continuará con su campaña en la pista de Al Janadriah, en Riyadh, con la posibilidad de llegar a ser parte del Carnaval Internacional de Meydan. La hija de True Cause que fue reservada del Haras Aguarenas realizó una breve pero muy efectiva campaña bajo la preparación de José Lofiego, ganando en 5 de sus 6 actuaciones, serie que incluyó los clásicos Marcos Levalle (G2), Miguel Angel y Tomás Juárez Celman (G2) y The Japan Racing Association (L).