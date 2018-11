Palermo: el Nacional domina la cartelera

Superados los problemas que motivaron la suspensión de la jornada que se estaba desarrollando el sábado pasado, el hipódromo de Palermo le dará vida al Gran Premio Nacional (10º turno, 2.500 metros), donde 12 potrillos irán en busca de la tan ansiada gema que consagra al mejor ejemplar de la camada 2015. Con incrementos por 5.000.000 de pesos y transmisión en vivo por ESPN, de 18 a 19,30, llegará otro "Derby" donde se notará la ausencia de un triplecoronado. Tampoco tendrá en las gateras a un ejemplar excluyente, al conocerse la deserción de Interboy. El ejemplar que había comenzado su campaña en el Independencia había hecho méritos suficientes pero una lesión lo marginó del trascendental cotejo. Uno de los que intentará heredar el sitial de privilegio será Emotion Orpen, reciente vencedor del Gran Premio Provincia de Buenos Aires de La Plata, y que ya contaba con performances valiosas en la arena metropolitana. Otro que llega con fundadas chances de triunfo es el zaino Il Mercato, quien escoltó al mencionado Interboy en el Casey. Del resto, Endormoon aparece como un lance potable si logra mejorar el valiente 3º conseguido en el Gran Premio Jockey Club de San Isidro, luego de enseñar el camino hasta cerca de la sentencia.





Destacados milleros en el Gran Premio Palermo

A renglón seguido, y tras la entrega de premios se correrá el Gran Premio Palermo (11º turno, 1.600 metros), prueba que completará la doble propuesta de Grado I. Allí medirán fuerzas catorce milleros de cuatro generaciones entre los que sobresale Daniel Boone. Dueño de una campaña productiva en el proceso selectivo de la temporada anterior, vuelve tras un reparador descanso para recuperar el tiempo que pasó entre algodones. Aunque le empresa no le resultará fácil, ya que en la nómina de rivales hay varios que medirán su vuelta, tales los casos de Puerto Real, otro con fogueo del bueno para la categoría. Willander, uno que necesitará un trámite favorable a su acostumbrada atropellada. Misma mención le cabe a In Your Honor, ejemplar que en la arena palermitana rinde el doble.