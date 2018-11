La Plata: Ahora será el turno de los potrillos

Como sucedió hace 48 horas con las potrancas, ahora será el momento de los potrillos de la nueva camada quienes realizarán su bautismo oficial en el marco del Clásico Precoces 2016 (800 metros). Idéntica modalidad utilizaron los directivos platense dividiendo en cinco turnos (2º; 3º; 5º; 7º y 10º) las pruebas clasificatorias. La carencia de datos para elegir a un candidato obliga a dejar todo librado a sus escarceos matinales y sus respectivos pedigrees. A priori: Virreinado; Matouk; Gato Bravo Key; Inanbú Key y Sadness Key, surgen como posibles animadores.





Las Flores: la jornada se disputará el domingo

Las adversas condiciones climáticas que azotaron a gran parte de la provincia de Santa Fe y zonas aledañas, anegando vastos sectores y accesos, provocó que las autoridades del Nuevo Hipódromo de Las Flores trasladen para el domingo venidero la jornada más importante de su calendario anual que debía disputarse hoy. La cartelera girará en torno al tradicional Clásico Carlos Pellegrini a resolverse sobre la distancia de 2.000 metros. El cotejo, ubicado en 11º turno (a las 18.10) tendrá en las gateras a los siguientes fondistas: 1) Mucci Simo, 2) Gambling Nak, 3) El Pechia, 4) Gran The Rye, 5) Cerezo, 6)Honorable, 7) Valmiki Ban, 8) Last Indygo y 9) City Review. Como antesala se correrá el Clásico Juan de Garay (1.200 metros) del que tomarán parte: 1)Roman Emperor, 2) Es De After, 3) Swiss Girl, 4) Vengador Warrior, 5) Elegante Pingo, 6) Feist, 7, Daikannon, 8) Electro Pintor, 9) Robynhood, 10) Pinnacle Star y 11) Shinny Woman.





Akí Miráme se quedó con el Handicap Tiny

Haciendo gala de una corta y efectiva atropellada desatada a la altura de las primeras tribunas, la zaina Akí Miráme se reencontró con la senda triunfal adjudicándose el Handicap Tiny, cotejo más allá del plano condicional corrido ayer en la pista auxiliar de San Isidro. Accionando 3ª -expectante- de la lucha que sostenían La Increíble Halo y Simple Sound, las encimó y dominó con autoridad, rechazando la carga de Bavarian Girl quien la escoltó a 2 cuerpos, en 1' 11'' 07c para las doce cuadras.