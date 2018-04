Vía Vía Circle quiere seguir de racha



Vía Vía Circle, con Mario Fernández, es candidato para ganar hoy en Palermo el Clásico Estados Unidos de América(1.000). El hijo de Lion's Circle cuenta con 4 triunfos oficiales sobre 8 presentaciones. Su enemigo es Expressive Smart, un hijo de Expressive Halo. Tiene 2 victorias oficiales sobre 8 competencias. Moeche surge como un lance flor y flor. El hijo de Grand Reward llega con 3 triunfos sobre 6 salidas oficiales.



Polarized dejó mudos a todos pagando 61,20



Polarized, con Gerónimo García, ganó ayer en San Isidro por 6 cuerpos sobre Kaycur el Clásico Raúl y Raúl Chevalier(G II-1.400). El hijo de Lingote de Oro, pagó un dividendo de 61,20 por boleto y empleó un tiempo de 1m 26s 97/100 para las 14 cuadras de césped pesado. Fue un batacazo de los buenos. Todo el hipódromo mudo ante la realidad del triunfo de Polarized de punta a punta. Tenía solo 2 carreras - en una 5º y en la otra 8º - y nadie pensó que hoy podía ser su día. Y lo fue. Ganó a lo crack, de bandera a bandera como hacen los grandes caballos y con un dividendo de película. Además logró su primera victoria oficial.



Joy Nikita voló y fue clásica en el barro



Joy Nikita con Fabricio Barroso, ganó ayer por 7 cuerpos sobre Take Me Now el Clásico Eliseo Ramírez(1.400). La hija de Fortify, pagó 2,65 y empleó un registro de 1'27''28/100.

