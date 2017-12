Unno intentará seguir por la buena senda

El Especial Haras Caryjuan será el primer cotejo de la doble propuesta de jerarquía estructurada para hoy por el hipódromo de La Plata. Reservado para todo caballo de 4 años en adelante -ganador plural-, el cotejo a resolverse en 5º turno y sobre la distancia de 1.400 metros, servirá para ver en acción a vuelta de hoja al ascendente Unno. Breve pausa de por medio el hijo de Orpen regresa al ámbito donde el pasado 30 de noviembre alcanzó la primera conquista selectiva (de las seis que jalonan su campaña), al adjudicarse con facilidad el Especial Haras Argentinos. Hoy le salen al cruce adversarios más exigentes, tales los casos del zaino Equal Valioso y el fogueado Australis King.



Espeluznada, apoyada en su efectiva campaña

Completando el doblete más allá del llano, diez yeguas afincadas en las pruebas de velocidad pura protagonizarán el Handicap La Feona (12º turno, 1.100 metros) y allí, la zaina Espeluznada tratará de hacer valer los arrimes cosechados tanto en Palermo como en San Isidro. Aunque primero deberá sortear un par de escollos, como la zaina White Chapel, dueña de una campaña sumamente regular y Tactical Fire, otra que siempre se las rebusca para no desentonar.



New In Town murió en el viaje de regreso

New In Town, el caballo brasileño que el pasado sábado había realizado una muy buena gestión en el Gran Premio Carlos Pellegrini, arribando 4º de Puerto Escondido, murió en el viaje de regreso a su país, según informó el Haras Regina. El hijo de Fluke sufrió la rotura de una arteria cuando estaba a la altura de Campinas en la tarde de ayer, mientras estaba en viaje hacia el Centro de Entrenamiento Verde e Preto, cayendo muerto casi de inmediato. "Hicimos lo mejor para proporcionarle el mejor traslado desde la Argentina, vía transporte aéreo, pasando por Chile, para que no sufriera con el largo viaje terrestre. New In Town sólo nos trajo alegría y va a dejar en todos nosotros mucha tristeza. Infelizmente, las fatalidades acontecen", expresaron sus propietarios en su página de Facebook.