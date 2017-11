Elegant Heart, ante exigentes adversarias

Cuando aún resuenan en el aire los ecos de la extraordinaria jornada del pasado domingo en La Plata y que tuvo como epicentro a la 97ª edición del Gran Premio Dardo Rocha, las autoridades sureñas concretarán su habitual programa de los días martes. El mismo tendrá al Handicap Chusca (12º turno, 1.100 metros), como lo más destacado. Allí medirán fuerzas once veloces yeguas de la camada mayor, con la zaina Elegant Heart convertida en firme candidata. Dueña de un palmarés rendidor, medirá fuerzas con las exigentes White Chapel y Embrujada Reality.





Le Ken fracasó en Churchill Down

La del pasado sábado fue una tarde esquiva para los ejemplares argentinos en Churchill Down. La intensa lluvia dejó al césped muy pesado y esa situación les jugó en contra, a tal punto que Dona Bruja no corrió el Cardinal Handicap (Grado III), en la que era gran favorita. Por su parte Le Ken no mostró su mejor nivel cerrando la marcha en el Bet On Sunshine Stakes (1.400 metros, pista de arena) a 10 cuerpos de Limousine Liberal. Tras la carrera, Ignacio Correas (h.), entrenador del Campeón Millero de 2016 en Argentina, expresó: "Según lo que me explicó el jockey, la pista no le gustó nada. Es una arena bastante más profunda que la de Palermo, por ejemplo, y hay muchos caballos que la toman y muchos que no. Seguramente volvamos a correrlo sobre el pasto en el futuro.





Rosario: veloces en el Clásico Barattucci

La gerencia de carreras del Independencia se encuentra abocada a la diagramación del próximo programa -el penúltimo- del año. La cartelera se disputará el próximo domingo 3 de diciembre y girará en torno al tradicional Clásico Angel Oscar Barattucci a correrse sobre el tiro del kilómetro (no se modificará la distancia). La prueba está reservada para todo caballo de 3 años y más, a peso por edad. Las inscripciones re recepcionarán hasta las 11 del lunes 27 de noviembre, mientras que la declaración de forfaits y el compromiso de montas se recibirán hasta las 10.30 del martes 28.