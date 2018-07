"Nos propusimos crecer sin importar el resultado"

Soplan otros vientos en Fisherton, vientos de cambio. Si bien el pasado fin de semana Jockey dejó el invicto al caer con Gimnasia, la ajustada derrota no empaña para nada lo realizado hasta ahora por el equipo. Es que en las Cuatro Hectáreas están abocados a realizar un cambio significativo, que incluye abarca también a su propuesta de juego. "Este año nos propusimos crecer sin importar los resultados", destacó Sebastián Binner, quien debutó en la primera división en el Nacional de Clubes de 2015, jugando de visitante ante el Jockey Club cordobés. "Tratamos de no enfocarnos en el resultado, en salir campeón o en ganar por ganar, sino en tratar de mejorar nuestro juego e ir creciendo partido a partido", profundizó en su apreciación el octavo verdiblanco en su diálogo con Ovación.

¿Y lo consiguen?

Sinceramente sí, lentamente, pero siempre hay cosas para mejorar... ésto no tiene un techo. Si bien la base es la misma de los últimos años, van subiendo chicos nuevos que se van acoplando a nuestro juego, y se están viendo otras cosas en un plantel en el que, por ahí, cambian algunos nombres pero se mantiene el nivel de juego.

Se nota que están queriendo variar en el juego. Este año no patean tanto y juegan un poco más. ¿Es parte del trabajo que están haciendo?

Nos propusimos mejorar en el juego, manteniendo algunas cosas que ya veníamos haciendo, porque a partir de lo bueno también se trabaja y se puede mejorar, lo que uno hace bien se puede potenciar. La idea es jugar bien y tener un poco más de posesión. Se está trabajando bien con una idea clara de lo que se quiere hacer y de a poco ese se ve reflejado. Te repito, no vemos si ganamos por mucho o perdimos por poco, nos enfocamos en el juego y más en esta altura del año donde tenemos la suerte de ya estar clasificados a la Zona Campeonato. Queremos mejorar para lo que se viene más adelante.

¿Qué opinión tenés del Regional?

El nivel del Litoral está creciendo. Antes era Jockey, Duendes y GER los que estaban ahí... hoy en día siguen creciendo en su juego pero no hay que descartar a Santa Fe Rugby o Estudiantes, que también van en aumento y en sus canchas se hacen muy fuertes; Old Resian hace un par de años por algo fue finalista... es como que se van sumando equipos a la pelea y se van dando esos partidos en los que uno no sabe quién va a ganar.

¿El título del año pasado les sacó presión?

Conseguir el campeonato fue una alegría enorme. Fue importante cortar con tantos años de sequía, más en un club tan grande como lo es Jockey. Pero sería muy mediocre conformarse con ese campeonato. Uno siempre aspira a más, tiene una sana ambición. Esta bueno querer seguir mejorando sin pensar en que tenemos que salir campeones. Después en la charla se verá. Cuando uno juega, juega a ganar, pero no existe la presión de hacerlo para conseguir un título. Estamos creciendo como club a mediano y largo plazo. Queremos que vuelva a tener la identidad que supo tener, recuperar la esencia y llevar al club lo más alto posible, sin pensar en el techo.

La primera parte del torneo, la mayoría de los equipos de punta como ustedes la usan de banco de pruebas. ¿Jockey ya tiene el equipo conformado para lo que viene o sigue en modo prueba?

No. De a poco se va conformado un equipo, pero la idea es tener un gran plantel, de más de 23 jugadores para no depender de una pieza que si le pasa algo te puede complicar. La idea de que si sale un jugador, el que entra cumpla con el mismo rol, más allá de las características personales que cada uno tiene. La idea es que sea un equipo con una idea de juego con 23 jugadores sin nombres propios en los que todos saben lo que hay que hacer y respeten el plan de juego.

Buscan tener un banco con respaldo...

Algo así. Si te ponés a pensar, el torneo que ganamos el año pasado lo ganó el banco de suplentes. El primer tiempo jugamos horrible y en el segundo tiempo entraron los suplentes y un poco nos llevamos la copa por ese envión que metieron los que estaban en el banco.

¿Qué partido esperás el sábado ante Duendes?

Es un clásico y como tal uno lo vive de una manera especial. Es un partido importante pero lo vamos a preparar de la misma manera que preparamos los otros que jugamos, porque eso es algo que también nos propusimos: preparar todos los partidos de la misma manera, sin subestimar a nadie. Creo que eso te hace crecer como jugador y como equipo. Volviendo al partido con Duendes, son partidos muy lindos de jugar. Va a ser duro, un clásico. Creo que va a ser muy parecido al que jugamos con GER... se va a definir en los últimos minutos. Es un partido para disfrutarlo. A veces uno, entre la presión y otras cosas, no lo disfruta y ésto es rugby amateur. Por eso hay que disfrutarlo, con todo el folclore que tiene y trae. Estar dentro de la cancha es una posibilidad que pocos tienen y poder jugar esos partidos es increíble. Por algo todos los quieren jugar.