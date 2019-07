"Jugamos con un gran equipo que sabe afrontar este tipo de instancias. Si bien se puede decir que ellos no hicieron mucho para llevarse el partido, en lo clínico estuvieron mejor que nosotros. Tenían todo muy estudiado y en los pequeños detalles estuvieron más finos que nosotros. Las finales son así", resaltó el rosarino Emiliano Boffelli aún con las pulsaciones altas tras el encuentro.

"Le encontramos falencias al mejor equipo del torneo. En el inicio del segundo tiempo le tiramos todo lo que teníamos, lo ahogamos y no pudimos marcar. Si no lo tenés en partido, se hace muy difícil contra este tipo de equipos. Quizás si hubiésemos aprovechado esas chances, la historia hubiese sido otra, pero ellos tuvieron la tranquilidad necesaria para saber cerrar el partido", confió el hombre formado en Duendes.

Por último, hizo su balance de la temporada: "No es de mediocre, pero ante el mejor equipo del torneo y el más poderoso en ataque nos hicieron únicamente un try. Terminaron yendo a los palos en muchas oportunidades y si lo hicieron es porque se dieron cuenta de que el partido estaba duro y nosotros estábamos cerca. No tenemos nada que reprocharnos, nos podemos mirar a la cara; estoy orgulloso de este equipo y esto nos da energía para encarar lo que viene", concluyó Boffelli.

En tanto, el head coach argentino, Gonzalo Quesada, destacó que "fue una final en todos los términos. En las finales, en general, las oportunidades son pocas. Las formaciones fijas son clave. Y las defensas son más sólidas que la capacidad de los ataques para encontrar espacios".

"A su vez, creo que otro motivo de orgullo fue que estos equipos neocelandeses tienen varios momentos que te quiebran y siempre lo logramos sobrellevar y eso, sin dudas, es mérito de los jugadores", confió el ex apertura de Los Pumas, quien destacó que "los jugadores tienen que estar orgullosos de haber llegado hasta acá. A veces se gana y otras se pierde".