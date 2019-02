"Nos faltó lucidez para poder ganarlo"

Quesada jugó ayer su primer partido en el Súper Rugby al mando de Jaguares. Si bien el resultado no fue el ideal, el head coach destacó los puntos positivos para seguir creciendo a lo largo del torneo, pero no por eso dejó de ser autocrítico. "Nos faltó lucidez para ganarlo", tiró el ex apertura.

"En el primer tiempo nos faltó un poco más de lucidez quizás para ser más disciplinados y salir un poco mejor de nuestro campo. No supimos aprovechar algunas oportunidades y marcar puntos cuando teníamos que hacerlo", destacó el hombre de Hindú.

"Hoy dependía de nosotros y creo que con la misma defensa y algunos errores menos las cosas podrían haberse dado de otra forma. Tenemos una semana para adaptarnos a la terna arbitral, pero todavía no analizamos el partido para ver como lo vamos a hacer", prosiguió.

"Hubo acciones que podrían haber terminado en tries y por algunas cuestiones no se dieron. Al nivel que estamos jugando no nos sobra nada y no podemos desperdiciar acciones positivas que nos cuesta tanto conseguir. Ellos pudieron marcar puntos de manera más fácil y a nosotros nos costó mucho más", concluyó el head coach argentino.