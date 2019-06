"Nos están faltando cuatro refuerzos", reclamó Cocca

El tiempo transcurrido desde el inicio de la pretemporada y la cantidad de refuerzos que llegaron a Arroyito no parecen estar acorde para Diego Cocca. El tono de voz del entrenador alcanza para comprender la poca gracia que le causa estar ya en la quinta semana de trabajo y contar solamente con tres caras nuevas. Por eso el DT se animó a hablar de “plazos vencidos”, como en el caso de Cristian Chávez (su futuro estaría en Independiente), de la necesidad de ir “por otros nombres”, de la falta de certeza de saber si contará con Caruzzo y de la obligación de “trabajar 24 horas del día” pensando en los refuerzos. En todo momento liberó de responsabilidades a los dirigentes, pero su mensaje fue directo: “Nos están faltando, mínimo, cuatro refuerzos”.

Las expectativas que tenía Cocca para esta altura de la pretemporada era tal que hasta el viaje a Paraguay sufrió un cambio drástico. Es cierto que en el medio hubo un problema de logística con los vuelos, lo que le modificó también la estructura a Sol de América (el que iba a ser el primer rival de la gira por tierras guaraníes), pero la finalidad de ese viaje para el técnico siempre fue “consolidar” a un grupo que, esperaba, debía contar ya con la mayoría de los refuerzos.

“Lo que varió es que lo que se buscaba era estar mucho más tiempo con el plantel, pero ese plantel hoy no está. Nos están faltando, mínimo, cuatro refuerzos. Tenemos que trabajar muchísimo como lo estamos haciendo para poder cerrarlos para que la semana que viene empiecen a caer”, advirtió Cocca después de lo que fue una nueva práctica de fútbol, en este caso frente al equipo de reserva que conduce el Kily González.

Lo de la cantidad de caras nuevas que necesita el DT es todo un tema. Cocca entiende que ese es el número, pero en el medio estará la disponibilidad económica del club. Mas allá de eso, el entrenador consideró que “nosotros estamos evaluando porque hay muchos movimientos. Está la posibilidad de comprar, de vender. Es todo muy complicado pero hay que estar y trabajar. Lo hacemos las 24 horas del día, esto va cambiando porque no se puede no estar, porque si no estás es peor”, dijo. Y remató: “Si te va mal en el mercado de pases después es todo más complicado”.

El chivo expiatorio en medio de esta historia es la novela que tiene como principal protagonista a Cristian Chávez. Es que es el jugador por el que los canallas más tiempo invirtieron, sin un resultado positivo, a tal punto que ayer Aldosivi acordó con Independiente. Según las palabras de Cocca, las chances del atacante de Aldosivi habían quedado reducidas a su mínima expresión. “El plazo de Chávez ya pasó”, sentenció el técnico. Y apuntó: “Hoy estamos buscando otras cosas”.

Quizá haya sido una última apuesta para presionar, pero Cocca intentó explicar todo lo que se vivió con el delantero surgido en San Lorenzo cuando dijo: “Me tocó estar en muchos mercados de pases y con un poco de experiencia te das cuenta que uno va por un jugador cuando está convencido, pero después la cosa se dilata y seguramente todo termina mal. Los dirigentes de Central hicieron mucho más de lo posible para traerlo pero se está dilatando, por eso no podemos perder más tiempo porque acá es un tema de tiempo para no perder otro. No queremos quedarnos sin delanteros porque para nosotros es una prioridad”.

Y entre tantas sensaciones de refuerzos y posibles caras nuevas están también quienes podrían emigrar. Hoy el nombre más escuchado en ese rubro es el de Matías Caruzzo. “No sé si lo vamos a perder. Es una decisión del club, de Caruzzo y de un montón de factores. Hoy no está nada cerrado y todavía pueden pasar muchas cosas. No vamos a entrenar hoy a la tarde ni mañana pero estamos con el teléfono a cada rato”, cerró el DT.