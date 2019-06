"Nos dieron una vida y no hay margen de error"

Lionel Messi fue contundente a la hora de analizar el funcionamiento de la selección y remarcó que “pese a que a todos les guste que el equipo tenga mucha gente para atacar, es necesario buscar el equilibrio en el medio”. A la vez, el mejor jugador del mundo —que no pudo lucirse y pasó casi desapercibido— insistió que “nos dieron una vida más” y ahora “es a todo o nada. No hay margen para el error”.

Sin tapujos y yendo a fondo más allá de la clasificación, Messi, que hoy cumplirá 32 años y por ello se celebra en Argentina extraoficialmente el “Día del Fútbol” (también por Juan Román Riquelme, que llegará a los 41), admitió que ayer el equipo se “sintió bien. Pero debemos buscar el equilibrio por más que nos guste tener mucha gente para atacar”.

“Nos dieron una vida más y, por cómo veníamos, hay que aprovecharla porque ahora es a todo o nada y un error te deja afuera”, advirtió Leo respecto del compromiso del próximo viernes, a las 16, frente a Venezuela, segundo del grupo A, en el estadio Maracaná (Río de Janeiro).

“El partido fue diferente porque estábamos obligados a ganar. Necesitábamos confianza para seguir en la copa de otra manera. Por eso la actitud y saber lo que nos jugábamos en este momento fue lo que más me gustó. Y lo hicimos ante un equipo que juega bien como Qatar, que si lo dejás te complica, como lo hizo ante Colombia y Paraguay”, destacó el capitán argentino.

“Por suerte el equipo fue creciendo en la competición y eso es lo que está pasando ahora”, apuntó.

Ya en la despedida, la Pulga Messi habló del “día después”, el de hoy. “Voy a celebrar mi cumpleaños con mi familia que hoy (ayer) llegó a este país y si no nos clasificábamos iba a ser muy complicado. También felicito a mi hermano Matías, que cumplió hoy (ayer).

“La gente nos acompañó en gran número porque copó el estadio y eso siempre es muy bueno para el seleccionado”, concluyó Messi.

El análisis de Scaloni

Lionel Scaloni solicitó que se haga un balance del equipo “cuando termine la copa y no durante”, luego del pase a los cuartos de final. “Soy el primero en aceptar las críticas, pero los jugadores salen a jugar una guerra y tiene que ser diferente; con la presión que salen a jugar es complicado. Me gustaría que el mensaje sea diferente. Tenemos que hacer el balance cuando termine la copa y no durante”, señaló el DT. “Si estos jugadores salen tranquilos, no se olvidan de jugar al fútbol o marcan diferencias. El tema pasa cuando se habla tanto, porque te afecta, trabajamos mucho en eso y en el segundo tiempo lo logramos”, añadió. E indicó que la Argentina tuvo “un segundo tiempo bastante completo”.

Lo ganó por la eficacia del doble nueve

Sin deslumbrar, Argentina jugó un partido aceptable, sustentado en el buen nivel de sus individualidades ofensivas, porque en lo colectivo necesita ensamblarse. Pero el poder letal de sus nueve de área ayer le alcanzó para vencer la resistencia del inocente Qatar. Abrió la cuenta el ex Racing Lautaro Martínez y sentenció la historia el ex Independiente Sergio Agüero. Un dos a cero inapelable para avanzar a los cuartos de final de una Copa América que ahora empezará a derramar su máxima adrenalina en las instancias decisivas.

Sin dudas, la inclusión de tres delanteros (Lionel Messi, Agüero y Martínez) fue efectiva y a partir de ellos Argentina encaminó la victoria. Porque si bien Messi no se anotó en la red y tampoco fue incontenible, sí fue el comandante de la mayoría de los ataques argentinos y nunca se escondió.

Lo que volvió a quedar claro es que Argentina aún sufre no tener un volante central de marca, de referencia, que se adueñe del mediocampo y gane los rebotes, pero convivirá con ello hasta el final de la Copa América. El problema es que ante un rival de mayor poderío este déficit puede costar muy caro. Leandro Paredes es un cinco de tenencia y buen pie, pero a la hora de retroceder hace sombra más que una marca férrea y confiable.

La victoria resultó justa ante Qatar y llegó en el momento indicado. Argentina, que generó más situaciones que el rival con un funcionamiento dispar, necesitaba ganar para asumir con oxígeno el tramo final de la Copa América.

El gol de Lautaro Martínez, quien aprovechó una falla de Al Rawi en la salida a los tres minutos de juego, encaminó la tarde de Porto Alegre.

Qatar, que demostró competitividad, por momentos generó peligro, pero le faltó astucia en el área de Armani.

El equipo de Scaloni pudo haber definido el pleito mucho antes del gol de Agüero, quien después de tanto insistir tuvo su premio en el tramo final del juego.