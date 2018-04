Con objetividad. "Nos tocó un equipo que juega muy bien, al que hay que sacarle la pelota si no sufrís, corrés mucho y no la agarrás nunca", declaró el técnico leproso.

Omar De Felippe reconoció que será "difícil" modificar tal resultado en el Coloso Marcelo Bielsa y señaló que ayer hubo "una diferencia importante" en el juego favorable a Atlético Paranaense. "A veces estos golpes te vienen bien", sostuvo el entrenador leproso sobre un equipo que aún se encuentra en formación y con jóvenes que necesitan dar un salto. Y, a la vez, no tuvo empacho en sostener que "nos dieron una clase de fútbol".

"Hubo una diferencia importante. Nos ganaron bien. Hicieron un juego muy claro desde la salida hasta la finalización. Era algo que habíamos visto, que se hacen fuerte con la pelota y que si no estábamos coordinados con la presión alta lo íbamos a sufrir. Y creo que pasó un poco eso. Hay que entender que debemos mejorar bastante", declaró.

El entrenador, que estuvo preocupado y con razón a lo largo del encuentro, sostuvo que no le sorprendió el desenvolvimiento del equipo de Curitiba. "Sabíamos con el rival que nos íbamos a encontrar. Nos dieron una clase de fútbol. Nos tocó un equipo que juega muy bien, al que hay que sacarle la pelota si no sufrís, corrés mucho y no la agarrás nunca".

De Felippe se refirió a continuación a si existían chances de eliminar a Paranaense en el Coloso. "Va a estar difícil. Debemos enfocarnos en el torneo, en el que es importante sumar puntos, y cuanto nos toque la revancha en mayo veremos cómo estamos", manifestó.

"Lo que valoro es que los pibes nunca se entregaron y las ganas que pusieron a pesar de verse superados. Acá hay muchos chicos jóvenes que debemos tratar de ayudarlos. A veces estos golpes te vienen bien, te despiertan para que uno intente mejorar", dijo. "Ahora debemos tratar de recuperar a los lesionados y fortalecer a los chicos. Quizás esta derrota nos deje muchas cosas para analizar y mejorar", finalizó.