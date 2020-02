Las chicas disputaron un partidazo y con dos definiciones de lujo vencieron a la poderosa Holanda. Los Leones empataron 2 a 2 ante la selección naranja y cayeron por penales australianos. Hoy vuelven a jugar

Desataron el delirio, como en los viejos tiempos. Las Leonas fueron Las Leonas en una noche de tono mágico en la ciudad de Buenos Aires, en la que por la tercera fecha de la FIH Pro League se quedaron con un tremendo partido ante Holanda, vigente campeón mundial y Nº 1 del mundo, con un 2 a 0.

Un encuentro y un resultado importantísimo para alimentar las ilusiones en el año de los Juegos Olímpicos de Tokio ante un rival candidatazo a la medalla de oro y una vara altísima en este torneo.

Y Los Leones, que defenderán el título en tierras niponas, batallaron ante el mismo rival y se llevaron un alentador 2 a 2 en el marcador, aunque luego cayeron en los penales australianos.

Hoy volverán a enfrentarse y el termómetro promete arder más que ayer. No sólo por lo climatológico, sino porque adentro de la cancha ambos rivales aún se sacan chispas. Es un clásico y se nota.

Ayer se rememoraron las mejores postales de Las Leonas: estadio lleno, mucho fervor, momentos de cuchillo entre los dientes y sobre todo mucha garra para arremeter contra un rival que asfixia de punta a punta y que tiene todo para seguir siendo el gran monarca.

Fue como si la fuerza de todas las ex Leonas, la cantidad de "vintages" que se dieron cita anoche, hubiese contribuido. Entre ellas estuvo la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo. Porque afloró todo, y en el mejor momento.

Después de dos cuartos en los que Argentina sufrió y aguantó el poderío naranja, llegó la liberación. Las Leonas no habían inquietado con peligrosidad, pero apareció la nueva "killer", la gran arma de gol que encontró el DT Carlos Retegui, Agustina Gorzelany (35'), que arrastró en la primera que le dieron en el córner corto y clavó un golazo al ángulo izquierdo.

A partir de ahí se edificó otro partido, con el local siendo mejor y con una Belén Succi otra vez iluminada. Tan iluminada como la tucumana Victoria Sauze, gran figura también junto a Agustina Albertario.

De hecho, la volante de River no sólo corrió como maratonista keniata, sino que fue clave en el segundo gol. A 5' del final Holanda sacó a su arquera. Vicky robó cerca de su área, escaló toda la cancha, tocó con María José Granatto y ésta con Delfina Merino, que pese a casi no tener ángulo sacó una barrida de revés para liquidar el asunto (a los 57'). Si bien las campeonas del mundo y también monarcas de este certamen pusieron en jaque al arco argentino a pura penetración y córners, la victoria parecía cosa sellada. Y un triunfo contra Holanda no sólo es necesario y da confianza. Es recontramotivador.

Argentina salió a la cancha con esta formación: Succi; Costa Biondi, D'Elía, Barrionuevo; Gorzelany, Alonso, Sánchez Moccia y Luchetti; Jankunas, Rebecchi y Majo Granatto.

Ellos igualaron 2 a 2

Los Leones también sabían lo importante que era Holanda, pero a ellos no se les dio. Los naranjas dominaron casi de punta a punta, aunque el estoicismo y la enjundia rindieron frutos. Parecía que los europeos se iban a comer la cancha cuando a los 5' Mirco Pruijser aprovechó un rebote a la salida del corto y anotó el primero. Aunque a los 12' Lucas Martínez tuvo premio al apretar a la defensa, quitó y en una contra rápida lo empató.

Pero Holanda sacó del medio y se puso en ventaja nuevamente por intermedio de su capitán Billy Bakker.

Sobre el cierre del encuentro, a los 51', José Tolini, de corto, con una gran ejecución le dio una vida más a Los Leones, que en los penales no estuvieron finos y cayeron por 3 a 1. Pese a todo fue una gran jornada, de esas que prometen y dan el mejor hockey. No defraudaron. Hoy, seguro se seguirán sacando chispas.

A las 18 arrancan Los Leones, a las 20.30 Las Leonas (Espn). Pero un dato para no dejar de tener en cuenta: Holanda se fue a dormir herida.

Los Leones alinearon a: Vivaldi; Ibarra, Tolini, Gato López; Cicileo, Ortiz, Bugallo, Mazzilli; Lucas Vila, Casella y Lucas Martínez.