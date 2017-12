"No vamos a tomar una decisión drástica"

El futuro de Juan Manuel Llop se puso en duda a partir de que ayer trascendió que un sector de la comisión directiva planteó la chance de buscar otro entrenador. El presidente Eduardo Bermúdez aseguró que no se evaluó nada por el estilo y dijo que hoy mantendrá una reunión con el Chocho (ver página 5), de cuya conversación con él, sus deseos, ganas y proyecto se evaluará qué hacer. "No vamos a tomar ninguna decisión drástica", sostuvo el máximo directivo, quien es uno de los que apoya al técnico, aunque en la charla con Ovación manifestó: "Yo ni le doy el respaldo ni se lo dejo de dar. Tenemos un proyecto y vamos a evaluarlo mañana (hoy) con el Chocho".

"Este es el momento que más tranquilo debemos estar. Vamos a ver el panorama con el Chocho, cómo tiene planificado todo. Estamos tranquilos y no vamos a tomar ninguna decisión drástica ni nada por el estilo. Nos reuniremos con el técnico para ver qué pasa. Todos los nombres que tiran de entrenadores son mentiras".

¿No hubo un llamado a un entrenador?

No hablé con nadie. Y el que tiene que hablar soy yo, el presidente. No me importa si hubo alguien que habló.

Vos respaldás a Llop, ¿pero no hay un sector de la comisión directiva que piensa distinto?

Yo ni le doy el respaldo ni se lo dejo de dar. Tenemos un proyecto y vamos a evaluarlo mañana (hoy) con el Chocho, cómo se siente, qué animo tiene, cómo está planificando el trabajo. Nada más que eso.

¿En la reunión de comisión directiva (de ayer) se trató la continuidad de Llop?

Yo no fui, pero ahí tampoco se evaluó nada. Se planteó hablar con el Chocho y mañana (hoy) nos reuniremos. Contra River el Chocho era un campeón y contra Racing lo mismo. Ahora perdimos un partido que jugaron muy mal los dos equipos y con un gol a los 2' que fue de otro partido. Era un partido típico de 0 a 0. Vamos a evaluar cómo se siente él. Perder un clásico siempre no es bueno, acarrea problemas.

¿Entonces que siga pasa por Llop?

Seguro. Tenemos que ver las ganas que tiene, qué es lo que quiere.

Llop le dijo a Ovación que tiene ganas de seguir.

No hablé todavía con él de eso. Mañana nos reuniremos.

¿Hay algún cuestionamiento hacia el rendimiento o actitudes de algunos futbolistas?

Este es el momento que más serenos tenemos que estar. Es la instancia que para tomar decisiones hay que masticarlas y analizarlas. Hay un proyecto y el equipo armado. No nos vamos a apresurar de ninguna manera. No hay ningún apuro. No tomaremos ninguna decisión sin evaluar todo.

Y en esa evaluación, ¿pueden decidir que Llop se vaya?

No hablamos con Llop, no sé cómo está, qué idea tiene. Hablé con él otro día, pero no de estas cosas.

¿Depende de Llop que siga en el club?

Depende de lo que conversemos con él, de cómo se encuentra. Vamos a tomar la decisión en conjunto con la comisión, pero ninguna apresurada. Lo analizaremos detenidamente. No nos vamos a dejar llevar por la presión de la gente o la oposición.