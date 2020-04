"No tengo miedo, pero estoy preocupado por el coronavirus"

¿Cómo notás que el grupo sobrelleva este encierro: con angustia, ansiedad o tristeza?

Todos tenemos de todo un poco. Para mí también es difícil sobrellevar esto. Al principio decís: “Qué bueno, voy a estar más tiempo con mi familia y recuperar esos momentos que no pude disfrutar en el año por los entrenamientos, las concentraciones y los partidos”. Pero a la tercera semana ya no sabés qué hacer porque estás aburrido. Te empezás a dar cuenta de que necesitás volver a tu rutina. Encima, el jugador de fútbol está acostumbrado a tener una descarga física muy grande y adentro de su casa es imposible que lo haga por más espacio que tenga. Por eso remarco tanto la cuestión mental. Yo como cabeza del cuerpo técnico tengo que estar todo el tiempo pendiente de que mis jugadores no se bajoneen con lo que estamos pasando. Si es necesario hablaré con ellos el tiempo que necesiten. El grupo tiene que saber que ahora es cuando debemos estar más fortalecidos que nunca.

¿Tenés o tuviste miedo por lo que estamos viviendo con la pandemia?

No tengo miedo, pero estoy preocupado. Lo que me tranquilizan son las medidas que tomó el gobierno argentino, más allá de lo que pasó con la gente mayor haciendo cola para cobrar en los bancos. Hay que transmitir un mensaje de esperanza y mucho más viendo lo que pasa en el mundo. Nosotros tenemos esa ventaja de ver lo que pasa cuando no se hacen bien las cosas, como ocurrió en Estados Unidos, España o Italia. Ellos no le hicieron caso, ahora están padeciendo la situación y no pueden parar de contar a los fallecidos. Por eso nosotros no juguemos con esa suerte que tuvimos. Tomemos conciencia de que este virus se propaga muy fácilmente y cuidémonos. Somos unos privilegiados de estar con nuestros familias para atravesar este duro momento. Hay gente que quedó varada en países que no conoce y no puede regresar. Eso es más triste todavía. Ojalá que Dios acomode las cosas.

Además de la rutina física, ¿te interesa que el grupo tenga algún momento para la lectura o para recrearse con juegos lúdicos para pasar el tiempo?

La idea es darles libertad a los jugadores y que se recreen con lo que más los satisface. Pero cuando vemos que hay una buena nota la ponemos en la página (nosotros tenemos el sistema Huld), que es donde subimos todas las ediciones de video y los jugadores se meten porque cada uno tiene su mail y contraseña. También mandamos notas, análisis de otros equipos, de jugadores que se desempeñan en sus posiciones. Nos gusta mandarles libros, que están en PDF, para que los lean porque nos parecen interesantes. Después los comentamos entre todos y les pido alguna opinión para interiorizarme un poco de cómo interpretaron lo que leyeron.

Y vos, ¿qué hacés para hacer más llevadera la cuarentena?

Ahora estoy leyendo el libro “El método de Monchi”, quien en su momento fue el director deportivo de Sevilla y una persona muy reconocida en el ambiente del fútbol. También me estoy poniendo al día con la lectura de otros libros que cuando estoy en Rosario y dirigiendo me quedaron por la mitad. Ahora no tengo excusas para no leerlos.

¿No se te da por mirar partidos de tu etapa como jugador?

No (risas). Hay que buscarlos en videocasetes. Me gusta mirar mucho a equipos que me desafían para poder adaptar algunas cosas a mi equipo. Por ejemplo, veo jugadas del Liverpool de Inglaterra o de otros equipos argentinos que enfrentamos que me empujan a analizarlos. El encierro todavía no me dio para agarrar el pizarrón y empezar a mover las fichitas como hago cuando estoy en Arroyo Seco en plena competencia.

¿El encierro junto a tu esposa y tus dos hijos te permitió también reconectarte familiarmente?

Claro, sobre todo en mi caso que vengo de estar un año en Tijuana (México) sin mi familia. Volví de allá, agarré Central y, si bien Rosario está cerca de Buenos Aires, también estoy solo ahora. Veo a la familia un día y medio por semana. Entonces vengo con una relación familiar bastante en deuda. Por eso disfruto muchísimo de estar juntos a los cuatro. Esto en lo personal me fortaleció muchísimo y la verdad es que lo estoy disfrutando. A veces cuando me agarra algo de ansiedad y veo que me dan ganas de comer algo dulce, que son mis preferidos, lo hago pero después me muevo un poco y entreno. A veces lo hago con mi hijo.

Con todas las herramientas tecnológicas que hay para estar conectados, ¿entre colegas también interactúan?

Sabés que no. La verdad no sé por qué pasa eso. Esto que nos está ocurriendo con el tema de la pandemia nos tendría que conectar y unir más a todos. Y lo digo a nivel mundial. Creo que los técnicos estamos todavía bastante aislados. Cuál es el problema de llamarnos para saber cómo estamos, preguntarnos qué estás haciendo, cómo manejamos situaciones con el grupo ahora que no estamos en el día a día. Justo esto lo hablaba con mi profe (Javier Bustos) porque ellos sí tienen otro tipo de contacto más fluido. No sé por qué somos así los técnicos. Tal vez porque no queremos compartir información de nuestros equipos. Es un tema que debemos reflexionar y tratar de cambiar. Todos estamos en la misma porque ningún técnico sabe cómo entrenar al equipo en medio de una pandemia.