"No tenemos que volvernos locos"

Risas, cargadas, distensión, buen humor... Bajo ese clima practica Central Córdoba todos los días. Y claro, no es para menos. El charrúa es uno de los punteros de la Primera C y mañana, a las 19, tendrá una parada bravísima ante Luján, otro de los líderes. Por eso es indispensable mantener el ánimo por las nubes. Aunque falte bastante para terminar el torneo no será un partido más y tanto el plantel como el cuerpo técnico lo saben.

Uno de los referentes, una especie de técnico dentro de la cancha, es Juan Marcelo Ojeda. El arquero, pieza clave en la estructura del equipo, habló mano a mano con Ovación luego del entrenamiento de ayer, que se extendió hasta la llegada de la noche, y contó sus sensaciones en la previa al partido ante Luján. "Va a ser un rival complicado, aunque nosotros tenemos la obligación por ser locales", tiró el Chelo. Con cada vez menos partidos para definir el torneo, el arquero se ilusiona: "Hay que ir paso a paso, pero ojalá que a mitad de año estemos festejando".

En la práctica das más indicaciones que Cuffaro...

(Risas) Uno trata de ordenar al equipo, nada más. En mi puesto tengo una mejor imagen de todo. Es algo que siempre hice, es una característica mía.

¿El partido de mañana contra Luján es una final anticipada?

No, todavía falta bastante. Sí es un rival duro, complicado. Nosotros tenemos más obligaciones por ser locales y porque venimos con un buen nivel. Va a ser un lindo partido y queremos ganar para mantenernos arriba.

Luján tiene un estilo de juego parecido al de ustedes, que es ser protagonistas y proponer en todas las canchas. ¿Te imaginás un partido de ida y vuelta?

Sí, aunque creo que ellos van a tratar de jugar con la desesperación nuestra, sabiendo que nosotros somos locales y que por eso tenemos más obligaciones. Me parece que van a apostar a la contra y a aprovechar algún error para agarrarnos mal parados. Ellos tienen un muy buen juego aéreo y aprovechan bien la pelota detenida. Creo que van a esperarnos y saldrán rápido cuando puedan.

Después de varias fechas en donde casi todos los equipos estaban pegados en la tabla, ahora, tanto ustedes como Luján y Defensores Unidos, se despegaron del resto. ¿Les saca presión y les da tranquilidad saber que tienen algo de margen?

Sí, seguro. Igualmente, presión tenemos en todos los partidos. Más aún cuando jugamos en el Gabino, en donde la gente quiere que ganes. El hecho de que estemos punteros ilusiona a los hinchas y eso genera algo de presión. Nosotros tenemos que estar tranquilos y con la cabeza fría. Sabemos que se viene un encuentro importante y que la meta del ascenso está ahí. No tenemos que volvernos locos ni pensar que ya somos campeones. Hay que seguir por este camino, que por algo nos llevó hasta donde estamos. Esto es partido tras partido.

Una vez que pase el encuentro ante Luján, les van a quedar 11 fechas, de las cuales 8 son ante equipos que están de mitad de tabla para abajo, ¿eso les da cierta ventaja?

Si uno se pone a pensar cuando arrancamos el torneo estábamos muy lejos del puntero, a 11 o 12 puntos, y hoy nos encontramos ahí arriba. Es un torneo complicado, en donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Todos tienen obligaciones. Algunos quieren mantener la punta, otros pelean por entrar al reducido y los de abajo quieren salvarse del descenso. Por eso es muy competitivo. Te da la pauta de que uno no se puede relajar y estás obligado a estar muy metido en todos los partidos.

No empezaron bien el campeonato, de hecho sacaron muy pocos puntos en el Gabino Sosa, ¿por qué les costó tanto el arranque?

Al principio, el equipo no se encontraba a sí mismo. También fue porque algunos llegamos con el campeonato empezado y sin una pretemporada encima, como el caso de Ledesma y el mío. Una vez que el equipo incorporó una idea de juego, nos fuimos entendiendo más, le agarramos la mano y hoy estamos donde estamos.

Tienen un plantel con varios jugadores con pasado en primera, como tu caso, Lazo, Ledesma, Delgado, Juan Pablo Pereyra, ¿eso les da un plus?

Claro, te da algo más. El Chelito (Delgado) cuando entra marca una diferencia tremenda. Los jugadores con experiencia aportan pausa en momentos donde se hace necesario estar tranquilos. Son los que más ordenan al equipo. Hay un grupo muy unido, estamos bien y eso se refleja dentro de la cancha.

¿Qué les da Cuffaro Russo como entrenador?

Mucha confianza, sobre todo eso. Nos ordena, nos da un estilo de juego. Pero destaco la confianza que nos da Ariel. Para un jugador de fútbol eso es fundamental para lograr objetivos.

En medio de la gran campaña que están haciendo consiguieron clasificar a la Copa Argentina, que no es poca cosa. ¿Lo toman como otro objetivo o la cabeza está de lleno en lograr el ascenso?

La cabeza nuestra está en el partido que viene. Como te dije antes, esto es partido a partido. No tenemos que pensar en lo que viene después porque no sabemos qué puede pasar. Lo que debemos hacer es seguir sumando. No podemos darnos el lujo de pensar en la copa o en el ascenso, falta. El objetivo es siempre el encuentro que viene.

En el tramo final del torneo van a tener otro rival: el factor mental. ¿Están preparados anímicamente?

Estamos bien y en un buen momento. El equipo fue de menor a mayor en el campeonato y estamos preparados para lo que se viene.

Sabés que los hinchas charrúas están muy ilusionados... ¿Qué se les dice en este momento?

Lo sabemos. Nosotros tenemos que estar con los pies sobre la tierra y no desesperarnos. Ojalá podamos mantener este nivel y que a mitad de año estemos todos festejando el ascenso.