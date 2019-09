El Superbike Bonaerense creó la división “Moto3 Femenil”. Y el dato saliente es que el reciente pasado fin de semana tuvo entre sus filas a Mariana Casas en la final de 250cc en el autódromo de la Ciudad de Roque Pérez. ¿Quién es ella? La primera abogada y piloto trans del país. Para la corredora radicada en Capital Federal no fue una carrera más. Dejó una estela color arco iris en el horizonte de los sueños y lucha. “Terminó siendo todo una gran sorpresa. Me inscribí en la carrera y nunca pensé que esto iba a generar tanta repercusión porque para mí esto es algo normal, natural. La identidad de género no afecta otros valores que tengo en mi vida o influye en las otras pasiones”, desprende la piloto en la primera tanda de la charla con Ovación.

“No soy solamente identidad de género. Tengo muchas otras cosas que me gustan. Soy abogada y me encanta el derecho. Amo mi trabajo, tengo amigos, me gustan las motos y el cine. Y así podrías seguir enumerando muchas cosas más”, acotó de manera convincente Casas antes de bucear en varios temas.

“Mucha gente piensa o dice «Mariana Casa es sólo trans». Y no es así. Soy muchas otras cosas que no tienen nada que ver con mi identidad de género. Entre ellas un proyecto de piloto, que intenta correr en moto mientras trato de divertirme a la vez”, sostuvo antes de detallar que “el fin de semana pasado corrí en la categoría 250cc con una Honda Twister y salí segunda. Tenía muchos nervios en la previa, pero terminó saliendo todo muy bien. Además, entre todas las competidoras hubo mucha sororidad”.

“Soy la primera abogada que dijo públicamente que era trans en la Argentina. Logré recibirme en la Universidad de Buenos Aires en 2001, algo grande porque para una persona trans es complicado tener un título de grado. Aunque luego pude inscribirme en Tribunales con mi actual nombre, que tardó como tres años para que me dieran el documento. Esperé todo ese tiempo porque a la vez quería mi diploma con mi verdadera identidad”, resaltó.

Mariana trabaja en el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Los colores de su moto representan a la Federación Argentina LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) y es activista en defensa de esos derechos.

La actividad de Casas cobró en realidad estado mediático cuando fue integrante del equipo jurídico de la Falgbt que participó de manera inclaudicable en el amparo que finalmente reconoció el nombre registral de Florencia de la V. En aquel entonces fue todo una novedad. A la vez, la puerta de la igualdad se abría lentamente e iluminaría con el paso del tiempo a miles de almas más merced a su lucha junto a un conjunto de fieles laderos.

Ahora Mariana está nuevamente en boca de todos. No por su profesión de abogada. Tampoco por un nuevo triunfo en el reconocimiento de género. Sino porque debutó y erigió en la primera piloto trans de nuestro país. Incluso hay quienes aseguran que también es la pionera a nivel mundial.

No obstante, la corredora no se subió a la moto de la fama por su nuevo rol. “Apenas soy un prototipo de corredora. Todavía me falta aprender mucho. Pero el domingo pasado di un gran paso y me generó una enorme felicidad, que es lo más importante”, le explicó a Ovación.

“Debo agradecer a mucha gente que me ayudó. También a la federación (Falgbt), que abonó el ploteo de la moto. A mis mecánicos, los hermanos Espinoza, quienes no me cobraron y encima el jueves se quedaron hasta las once de la noche para poner la moto en condiciones. La verdad es que tuve que invertir mucho dinero para la competencia. Pero al final todo terminó siendo una muy linda locura que, además, movilizó muchas otras cuestiones”, desliza Casas como aún asombrada de lo vivido en el autódromo bonaerense.

La piloto destacó sin rodeos que “me conocían bastante por mi actividad profesional y militancia. Pero debo reconocer que ahora me reconocen también todos en el ambiente del motociclismo. Aunque lo que me pasó el domingo fue impresionante. Incluso ni me esperaba todo lo que llegó después, es decir el reconocimiento o charlas con los distintos medios”.

“Hubo muchas cosas que me dejó la carrera. Por ejemplo, los pilotos, y hasta los del superbike, me pedían fotos. Y a todos les decía lo mismo, «muchachos, acá los famosos son ustedes». La verdad que hubo una muy buena onda en todo momento”, confesó con cierta timidez.

A medida que la entrevista seguía su curso por los carriles de la competencia y el modelo de ejemplo que dio al mundo entero al incursionar en una competencia oficial, Mariana afirmó sin dudar que “entreno junto a otras personas en diversos lugares. Pero ojalá pronto nos puedan permitir hacerlo nuevamente en Tecnópolis porque es un lugar seguro y contamos con todos los requisitos de seguridad”.

Al ser consultada sobre cómo fue el recibimiento que tuvo en el deporte motor, que no es sólo una disciplina reservada para hombres, Casas fue determinante. “No sé si es tan inclusivo, pero sí puedo asegurar que en la previa pensé que las carreras de motos era un deporte bien de machistas. Sin embargo, me sorprendió gratamente ver que no es así. La pasé genial”, dijo.

Y fue por más. “Cuando salió mi caso en un portal digital especializado hubo comentarios de todo tipo. Pero quienes salieron a defenderme fueron los propios pilotos. Todo eso también me gratifica”, apuntó para luego reflejar que “bajé como cuatro kilos por los nervios que tenía la semana pasada. Más allá de eso, lo que viví fue algo inolvidable”.

Luego bajó un cambio y tomó la ruta de la realidad que envuelve a muchos corredores. “No sé si podré correr dentro de tres semanas por el tema del presupuesto. Este es un deporte caro y no tengo el dinero suficiente para mantenerme en todo el campeonato”, sostuvo Mariana, quien a la vez avisó que “estoy vendiendo mi FZ 6 (Yamaha) porque no la uso. Con esa plata compraría un utilitario y abarataría costos de traslado. Vamos a ver cómo sigue todo esto”, apuntó antes de manifestar a modo de conclusión y firme deseo “que apunto a que haya muchas pilotos, abogadas, arquitectas y varios profesionales más trans. Que ser trans no sea un impedimento como es ahora”.

"Transtornada"

“Mi apodo es «Transtornada»”, comenta con naturalidad. “Me autoapodé porque un día un amigo me catalogó como trastornada luego de caerme cuando empecé a entrenar. Así que ahí nomás apelé al juego de palabras”. Luego detalló que los detalles de la moto. “Es de color violeta porque identifica al feminismo. Uso el número 60 para correr porque es mi edad. Tengo dos calcos en los laterales traseros del Inadi porque soy secretaria jurídica de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y por eso llevo el logo en el carenado”, describió Mariana con precisión y orgullo.