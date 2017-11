No sólo está en juego la cabeza de Montero

El resultado de esta noche contra Atlético Tucumán por la Copa Argentina le hará indefectiblemente un tajo a la vida de Central. Nada será igual en el mundo canalla luego de lo que pase adentro de la cancha en Formosa. Es que la clasificación o la eliminación marcarán en qué hemisferio quedará parada la institución de cara al futuro. Por eso lo que está en juego es inmensamente mayor a la continuidad de Montero si el equipo se manca en esta instancia. A esta altura, que siga o no Paolo es una nimiedad que lo único que haría es hacerle caso a la lógica. En realidad, Central pone a remolque de una serie un proyecto deportivo, futbolístico y, sobre todo, institucional a meses de un nuevo acto eleccionario. Por si alguien no lo recuerda, en 2018 se renovarán o confirmarán autoridades. Entonces, que ruede barranca abajo la cabeza del DT significará que otra vez se desaprovechó la oportunidad de lograr un título en un momento histórico del club. Con una billetera de potentado y con equipos que en los últimos años se acostumbraron al protagonismo, generalmente en la Copa Argentina. Para esta dirigencia es ahora o nunca. Si el equipo no pasa, el proyecto en el que invirtieron plata y sudor quedará entrampado en las equivocaciones que se cometieron en el armado del plantel. Si finalmente hay consagración, todo se disolverá entre las burbujas del éxito.

