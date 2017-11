No sólo es un DT con sus jugadoras

Entrenador y jugadoras no trabajan solos. El éxito no depende únicamente de ellos. Los ayudantes que conforman el cuerpo técnico son fundamentales, aunque aporte sea más silencioso. Ernesto Morlan tiene a los suyos, de quienes dijo: "No sé si uno consciente o inconscientemente elige o se junta con gente que encaja perfecto, pero pasa". Y los describió: "Empiezo por mi ayudante técnica, por Roxana Porporatto. Es exactamente lo opuesto a mi, muy tranquila, muy pensante, siempre transmite calma, yo no sé si parezco calmo pero no lo soy, entonces en el manejo de las jugadoras y de muchas situaciones es el encastre perfecto".

Del PF Ariel Marinelli, dijo. "Es todo empuje, ansiedad, hacer, lo vamos calmando pero obviamente que es un profesional de primera línea, hemos logrado un equipo que físicamente está muy bien". Y siguió: "Silvia Bartulovich hace la parte de neurociencias y creo que el mayor trabajo lo tuvo con nosotros, más que con las jugadoras. Nos ha dado un resultado excelente. Al principio las jugadoras miraban con cara rara, como a todo lo nuevo. Llega un momento en el que empezás a necesitar una palabra más, distinta, pero sobre lo mismo. Es alguien externo pero a la vez interno, pero con otra perspectiva".

Y resumió en Marcela López, jefa de equipo: "Es la que nos une la cabeza a todos. En conjunto somos un despelote total y ella es la que termina de unir todos los hilos que dejamos sueltos".

Las jugadoras campeonas son: Julieta Acosta, Luisina Berghella, Rocío Cáldiz, Agustina Coria, Tamara Deninis, Mailén Di Menna, Lucía Kasevic, Sofía Kasevich, Nadín Lacas, Fiorela Lauceri, Camila Massitti, Fernanda Montoya, Paula Montoya, Victoria Osuna, Eugenia Rambaudi, Cecilia Ricciardino, Yasmín Spinozzi, Sofía Villarroya, Agustina Vucich, Roberta Zuccali, Agustina Pereyra, Agustina Marín, Camila Gasparini, Carolina Dayer, Victoria Ledesma y Andrea Insaurralde.

