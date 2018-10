"No pudimos hacer nuestro juego"

Javier Pinola no puso excusas y dijo que el partido se definió en los detalles. Tiene fe

No se buscaron excusas a la hora de encontrar explicaciones a la derrota sufrida en el Monumental. Ya Marcelo Gallardo lo había dejado intuir cuando evitó una protesta desmedida de sus jugadores sobre el juez Carrillo en el final. Y el que no miró para otro lado fue el ex canalla Javier Pinola, quien lamentó que "no pudimos hacer el juego que queríamos".

"Me queda mucha bronca porque no pudimos hacer el juego que queríamos", dijo el experimentado defensor. "Después creo que el partido se definió en los mínimos detalles. Ellos no llegaron claro, igual que nosotros, pero las cosas se dieron así. No tuvimos movilidad, no pasamos bien desde el fondo pero ahora hay que corregirlo para la revancha".

En ese sentido. Pinola definió que "faltan noventa minutos. Si ellos ganaron de visitantes, porqué no lo vamos a hacer nosotros allá", se esperanzó.

En tanto, el único argentino en Gremio, Walter Kannemann, opinó que "River es un gran equipo y por eso al partido lo peleamos más que jugarlo", se sinceró. Y apuntó que "confiábamos en la pelota parada, donde somos fuertes".