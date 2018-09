No practica, ejecuta

"No me gusta practicar penales". La frase de Egdargo Bauza durante la semana sonó tajante. También causó cierto grado de sorpresa ante un partido que podía definirse por esa vía. Vaya paradoja del destino. Fueron los penales los que le tiraron un enorme salvavidas a otra alarmante falta de fútbol que mostró el equipo del Patón. La eficacia del ciento por ciento de los pateadores y la volada excelsa de Ledesma en el remate de Ortiz hizo que el equipo canalla se uniera en un fuerte abrazo y frente a sus hinchas, para celebrar lo que fue el pasaje ante Talleres a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que ya lo espera Almagro. Y más adelante se perfilan Atlético Tucumán y nada menos que Newell's.

Si Central hubiese tenido esa certeza que mostró desde los doce pasos durante los 90 minutos para hacer de su juego un arma confiable quizá el sufrimiento que generan las definiciones de este tipo no hubiesen tenido lugar. Pero de principio a fin la teoría quedó a una distancia enorme de la práctica. Porque otra vez las intenciones no tuvieron ni siquiera el mínimo espacio para mostrar algo, por poco que sea. Por eso todo en el final se redujo a esa batería de remates que, según el Patón, no merecen una práctica especial.

Después de la enorme alegría que la definición despertó en los miles de hinchas que se quedaron un buen rato después de consumada la victoria, el primer gran punto a analizar es el crecimiento futbolístico que todavía se debe este equipo. Igual para eso hay tiempo.

El partido de anoche no era uno más en este incipiente ciclo de Bauza en Arroyito. Se trataba del primer gran desafío de recomponer la figura después de lo que fue la primera caída (en cancha de Racing). Porque si bien la lotería de los penales regocija o castiga, haber perdido nuevamente hubiera provocado no sólo la eliminación del torneo sino fortalecido la idea de que se debía producir un reseteo inmediato. Para Central no es lo mismo transitar la espera hacia Defensa y Justicia con esta clasificación bajo el brazo que haberlo hecho con dos derrotas seguidas.

Y cómo pasar por alto esta relación de amor-odio que se tienen Central y la Copa Argentina. Jugando bien, regular o mal, al canalla se le hizo costumbre en los últimos años estrechar lazos con el protagonismo. Salvo aquella vez que quedó eliminado por Central Córdoba en su primera presentación, cada vez que llegó a la instancia de 16avos siempre avanzó. Y esta vez no fue la excepción.

El coqueteo continuará. Y con sus ambiciones a cuestas Central intentará una vez más dar pelea para borrar aquellas tres finales perdidas de manera consecutiva y porqué no, lo que fue la desazón de la eliminación en la semifinal del año pasado a manos del Decano, casualmente en medio de una definición por penales. En casi tres decenas de partidos jugados (29 para ser más exactos) Central perdió sólo tres en los 90 minutos y eso es lo que llevó a tanto protagonismo.

Ayer, con otro partido en el que no pudo convertir goles (el primero fue Racing), donde el fútbol volvió a pegarse un faltazo de aquellos, los penales salieron rápidamente al auxilio de un equipo que, según su entrenador, no practica penales, pero que a la hora de la verdad puso la ejecución por encima de todo.