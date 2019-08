Ribas entiende que lo ideal para el equipo es no plantearse objetivos a largo plazo

Es poco el tiempo que Sebastián Ribas lleva en Central, pero piensa el presente y futuro canalla con absoluto compromiso. "No pensamos en ninguna tabla, sino en finales", destacó el delantero canalla en relación a la delicada situación en la que está el equipo en medio de la lucha por la permanencia".

Pensamos primero en la de Tucumán, después en la de Talleres y la próxima será la de San Lorenzo. Si vamos final tras final, a fin de año vamos a ver dónde estamos. Hay cosas y partidos que no se pueden obviar, pero trabajamos para ganar finales y si las afrontamos de esa forma vamos a sacar muchos puntos", destacó el atacante uruguayo, quien jugó un rol determinante en la jugada del gol del triunfo el pasado sábado ante Talleres.

En esa acción otro de los que formó parte fue Gamba, quien tiene incluso menos tiempo en el club que el ex Lanús. Sobre ese aspecto destacó: "A Lucas y a mí nos facilitó mucho encontrarnos con un grupo espectacular, abierto y disponible para que se notaran poco que tuvimos pocas prácticas juntos. Obviamente que falta conocernos más y trabajo, por eso este parate nos va a venir bien para apuntarle a eso. Además está la clase y la categoría de cada jugador y en eso somos un grupo muy rico porque tenemos jugadores de experiencia y jóvenes con mucho talento. Todo eso hace que sea más fácil aportar cada uno su granito de arena".

Esa acción podría valerle entrar aún más en la consideración de Diego Cocca de cara al partido ante San Lorenzo, pero todo dependerá de la mejora física que muestre. "Estoy muy agradecido de haber venido a Central y vine a sumar desde donde me toque. Obviamente uno pelea un puesto, pero así como lo peleo yo, lo pelean otros jugadores. Después es decisión del entrenador. Es él quien determina cuál es el mejor equipo que pueda poner en la cancha. Quiero aportar desde donde me toque porque sé que nos jugamos finales todos los fines de semana", reflexionó.

Y agregó: "Estoy bien. Hice una buena pretemporada con Lanús, pero tuve un golpe que me marginó en los últimos amistosos. Pero eso ya pasó y con los minutos en Tucumán y ahora contra Talleres me vienen muy bien. Me va a ayudar por supuesto sumar minutos de conocimientos con los compañeros, algo que no es físico, sino más bien de formas y estilos de juego, pero todo eso te lo dan las prácticas. Ojalá podamos llegar a la reanudación del torneo mejor en ese sentido y disponibles para poder aportarle al grupo".

"Vi la jugada de nuevo, hice lo correcto"

"Volví a ver la jugada y estoy convencido de que hice lo correcto", fue la frase de Ribas sobre lo ocurrido en el gol de Zabala, a quien lo asistió de cabeza. Precisamente sobre la búsqueda de un compañero y no un remate al arco dijo: "Más allá del egoísmo natural de un delantero, uno trata de poner todo al servicio del equipo. Si bien lo pensé, lo vi muy claro a Diego, que entraba solo, y traté de dejársela lo más servida posible".