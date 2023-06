No pasa nada en Junín y Newell's sigue empatando con Sarmiento

Sarmiento y Newell's no logran hilvanar situaciones de gol en una hora de juego donde no pasó nada. El 0 a 0 parece así muy difícil de romper.

Todo está como era entonces. El primer tiempo entre Sarmiento y Newell's seguramente pasará rápidamente al olvido y lo que va del complemento también. Un 0 a 0 que los califica en una hora de juego donde no hubo ninguna situación de gol.

No pasó nada hasta la media hora de juego. El raro planteo leproso, con tres en el fono y prácticamente sin un lateral-volante izquierdo definido, ya que en esa posición se paró Justo Giani, le sirvió para que Sarmiento no progrese, pero no para arrimarse al arco rival. Newell's y Sarmiento jugaron prácticamente en espejo, pero mientras el Verde puso todo lo mejor, Heinze guardó a varios para el choque copero del martes ante Santos.