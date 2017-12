"No nos adaptamos a este tipo de partido"

El calor sofocante de la zona mixta hacía transpirar a más de uno. Con la frente empapada por el sudor, Juan Manuel Llop asumió un momento difícil con entereza y predisposición, la misma que tuvo un rato antes en la cancha no sólo él sino Bruno Bianchi, quienes hablaron para la televisión pese a que a unos metros más allá festejaban los futbolistas de Central. "No nos adaptamos ciento por ciento a este tipo de partido", manifestó el entrenador rojinegro. "Esta es una final que siempre se resuelve en detalles. Y hoy (ayer) perdimos por un detalle", agregó.

"Fue muy friccionado. El que se equivocaba podía perder. No se pudo hilvanar juego. Ibamos, pero no de la manera que lo hicimos en partidos anteriores. No nos adaptamos ciento por ciento a este tipo de partido", declaró Llop.

"Nos faltó hacer lo nuestro, tratar de jugar como lo hicimos en otros partidos, animarnos a jugar un poco más", añadió el técnico leprosos.

El entrenador insistió con la idea de que "ninguno de los dos jugó" y que el partido se redujo a "todos pelotazos, todos rechazos, todo a la segunda pelota. Y en la segunda pelota y en los rebotes, ellos prevalecieron un poco más. Perdimos mucho en el uno contra uno".

"Este tipo de partidos hay que jugarlos con inteligencia, muy concentrado. Es una final que siempre se resuelve en detalles. Y hoy (ayer) perdimos por un detalle", agregó.

Llop señaló que existió una desatención en la conquista de Germán Herrera, aunque nunca responsabilizó a Leonel Ferroni, que fue quien perdió al delantero en el córner. "Había marca personal. En estos partidos no podés pestañear. Porque te pasa esto. Y estos partidos lo perdés por detalles", dijo.

Después de la rápida apertura del marcador, el entrenador sostuvo que al conjunto rojinegro le "faltó ese coraje, valentía y convicción de poder empatar el partido".

"Lo que rescato es que el rival no nos generó situaciones, los centrales trabajaron muy bien. Rescato lo de Varela, un pibe que debuta y no le pesó el clásico. Se trabajó bien en la zona defensiva, lo que no tuvimos fue de mitad de cancha hacia arriba", sostuvo.

Acerca de la decisión de que ingrese Mauro Guevgeozian, señaló que "estaba un poco sólo Leal" y por eso buscó "con otro jugador de área".

"Vimos que el partido no se podía jugar mucho por abajo, entonces con un centro o una pelota parado podíamos ganar de arriba con Guevgeozian", explicó.

Se lamentó de la derrota porque venían "de una muy buena levantada y era para terminar excelente el año".

"Al hincha le digo que lo decepcionamos porque tenían muchas expectativas de acuerdo a lo que veníamos haciendo. Esa es la bronca que tengo. Decepcionamos a quienes nos quieren", finalizó el entrenador.