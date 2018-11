"No me preocupa nada, merecimos el empate"

"No me preocupa nada. Ni la posición en la tabla ni los ocho partidos sin ganar. No me preocupa nada", expresó con frontalidad anoche el Patón Bauza tras la derrota 2 a 1 ante Atlético de Tucumán. De esta manera el Patón dijo sentirse "conforme con el rendimiento de sus jugadores" porque "por lo menos debimos empatar" y ahora "hay que pensar en lo que viene", que es la semifinal de la Copa Argentina, el domingo 18 en Córdoba, ante Temperley.

"El partido salió como lo imaginábamos. Intenso. Atlético de local ataca con mucha gente. Lo controlamos bien. En el primer tiempo cometimos errores que nos costaron goles y en el segundo manejamos la pelota y tuvimos 4 o 5 chances para por lo menos empatar. El equipo no hizo un partido para perderlo, pero bueno se perdió, nos duele y hay que trabajar para el próximo compromiso", destacó el Patón.

Para el DT, en los goles del Decano "se perdieron dos pelotas en la mitad de la cancha que nos costaron mucho. Tuvimos jugadas muy claras de pelota parada que se cabecearon mal. Como mínimo teníamos que haber empatado. No era un partido fácil y al rival le costó mucho la victoria. Me voy conforme con el rendimiento general".

Además, Bauza indicó que "a los marcadores centrales los vi bien (Alfani y Ortiz), con la poca experiencia que tienen".

Por su parte, de cara a Temperley el próximo fin de semana, indicó: "No sabemos si Caruzzo llega ante Temperley, hoy es duda. Cabezas no jugará el próximo partido y Ruben tampoco creo que esté en condiciones. Todos por lesiones físicas. Vamos a empezar a preparar el partido del domingo por Copa Argentina. Es muy importante por todo lo que representa", concluyó el Patón.